Amazon Studios ha acquisito i diritti di The Prisoner, la serie britannica diventata un cult a partire dal 1967, e sta lavorando a una nuova versione ambientata ai giorni nostri. La piattaforma considera il progetto una priorità e ha già avviato la ricerca dello showrunner.

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Un reboot in chiave contemporanea

La produzione esecutiva sarà affidata a Susan Montford e Don Murphy di Angry Films, da sempre appassionati della serie originale e artefici dell’acquisizione dei diritti, affiancati da Philippe Maigret e Lucianne Papon di ITV, la compagnia che distribuì il programma negli anni Sessanta. La vicenda sarà trasferita nel presente. Lo studio sta valutando alcuni candidati per la guida creativa, senza aver ancora ufficializzato un nome. Al momento non è stata comunicata alcuna data di debutto.

Che cosa raccontava la serie del 1967

Andata in onda dal 1967 al 1968 per una sola stagione di diciassette episodi, The Prisoner mescolava fantascienza, spionaggio e dramma psicologico, e respirava la paranoia e l’angoscia esistenziale della Guerra fredda. Patrick McGoohan interpretava un agente dei servizi segreti rapito e risvegliatosi in una località remota, il Villaggio, dove il suo nome viene cancellato e resta soltanto il Numero Sei. Per tutta la serie il protagonista affronta il Numero Due e il Numero Uno, senza sapere di chi potersi fidare, mentre cerca di fuggire.

Pur durando poco, la serie ha esercitato un’influenza che è arrivata lontano, anche grazie al finale aperto e allo stile avanguardistico tipico di quegli anni. Serie come Twin Peaks, X-Files e Lost l’hanno indicata come modello, e registi del calibro di Christopher Nolan, che ha valutato l’idea di un adattamento cinematografico, ne sono rimasti affascinati. Nel corso dei decenni anche Ridley Scott e Simon West sono stati accostati a versioni per il grande schermo poi mai realizzate.

Il precedente remake del 2009

Un tentativo di riportare la storia sul piccolo schermo c’era già stato: nel 2009 andò in onda una miniserie in sei parti, firmata da ITV e AMC, con Jim Caviezel nel ruolo del Numero Sei e Ian McKellen in quello del Numero Due. La critica però non la apprezzò.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI