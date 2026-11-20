Invincible 5 ha una data ufficiale: la quinta stagione della serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman arriverà su Prime Video il 17 febbraio 2027. L’annuncio viene da un teaser ambientato in un fast food, il Burger Mart, che riporta in scena Mark Grayson insieme a Damien Darkblood.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il teaser al Burger Mart e i riferimenti alla quarta stagione

Prime Video ha affidato la conferma del debutto a un filmato promozionale che, oltre a ricordare la data, gioca con la memoria recente della serie. Al centro del video ci sono Mark e Damien Darkblood, e l’ironia cade su una delle puntate più discusse della quarta stagione, quella che su IMDb ha raccolto il punteggio più basso mai registrato da Invincible. Dietro Darkblood c’è la voce di Clancy Brown, e il personaggio era già stato al centro di una delle trame più contestate del capitolo precedente. La scelta di scherzare su quell’episodio lascia intendere che chi produce la serie tiene conto delle reazioni del pubblico e le ha trasformate in materiale di comunicazione.

Il nuovo capitolo è prodotto da Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios e sarà distribuito in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori.

L’ombra dell’accordo con Thragg e il ritorno di Dinosaurus

Secondo la sinossi ufficiale, Mark è ancora gravato dal peso delle proprie scelte e vuole rendere il mondo un posto migliore anche quando questo significa mettere in pericolo le relazioni e le persone a cui tiene. La questione al centro della stagione resta la stessa: quale tipo di eroe voglia diventare e quanto sia pronto a spingersi oltre per salvare il futuro del pianeta. Lo scontro più duro sarà con le conseguenze del patto stretto con Thragg. Nel finale della quarta stagione il protagonista aveva accettato di mantenere segreta l’infiltrazione sulla Terra dei Viltrumiti sopravvissuti, dopo essere stato minacciato di perdere i propri cari e di vedere il pianeta distrutto. Quella scelta alimenterà il suo conflitto morale e riaprirà la domanda su dove passi il confine tra responsabilità e compromesso.

Tra i personaggi che avranno un ruolo di rilievo c’è Dinosaurus, doppiato da Matthew Rhys, figura centrale anche nella storia a fumetti. Torna gran parte del cast: J.K. Simmons è Omni-Man, Sandra Oh è Debbie Grayson, Christian Convery è Oliver, Gillian Jacobs è Atom Eve, Walton Goggins è Cecil Stedman e Seth Rogen dà la voce ad Allen l’alieno. C’è anche un volto nuovo, quello di Jack Quaid, attore noto per The Boys, che debutta nella serie nei panni di Gravitator, altrimenti detto Chris.

Una programmazione più regolare

La quarta stagione era uscita a marzo 2026 ed è risultata la più vista dell’intera serie, con il terzo 100% consecutivo su Rotten Tomatoes. Nel 2024, 2025 e 2026 Invincible ha ottenuto nomination consecutive agli Emmy per il doppiaggio. La quinta stagione era stata rinnovata a luglio 2025 e arriva a meno di un anno dalla precedente. Dopo le difficoltà che avevano rallentato il ritorno della seconda, la produzione sembra aver trovato un ritmo stabile, con rinnovi anticipati e il tempo necessario per organizzare scrittura, doppiaggio e animazione.

La sesta stagione è già stata annunciata, un passaggio che renderà Invincible la serie animata più longeva di Prime Video. Restano da chiarire alcuni dettagli pratici: non è stato comunicato quanti episodi conterà la quinta stagione, né se più puntate arriveranno il 17 febbraio prima del passaggio al ritmo settimanale, né la data del finale, né l’orario di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI