La detective Renée Ballard ha una finestra di uscita, anche se non ancora una data certa: Ballard 2 arriverà su Prime Video all’inizio del 2027. L’annuncio è di Maggie Q, protagonista del primo spin-off televisivo di Bosch, che tornerà a indagare con Harry Bosch al suo fianco.

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L’annuncio sul profilo Instagram e i tempi di uscita

L’aggiornamento è arrivato il 18 novembre, durante una sessione di domande e risposte pubblicata dall’attrice sul proprio profilo Instagram.

«Il ritorno è previsto all’inizio del prossimo anno»

Maggie Q ha poi precisato di non avere ancora in mano né il mese né il giorno della première. La finestra temporale indicata non sorprende: già nei mesi precedenti Michael Connelly, autore dei romanzi e produttore esecutivo, aveva parlato di una possibile uscita tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Le riprese dei nuovi episodi si sono concluse nell’estate del 2026, ma Prime Video non ha ancora ufficializzato il debutto. Si è ipotizzata anche una partenza a febbraio, come scelta di programmazione, ma la piattaforma non ha confermato nulla.

Titus Welliver torna nei panni di Harry Bosch

Accanto a Maggie Q, che interpreta la detective del LAPD Renée Ballard, rivedremo Titus Welliver nel ruolo di Harry Bosch. L’attore ha confermato la sua presenza in tre episodi, così il filo che lega lo spin-off alle serie precedenti sull’investigatore resta vivo. Il ritorno è breve, ma potenzialmente importante per il percorso personale e professionale di Ballard, visto il rapporto di collaborazione e di fiducia nato nel primo capitolo.

Conferme e volti nuovi nel cast

Nel cast figurano anche Courtney Taylor, Rebecca Field, Victoria Moroles, Amy Hill e John Carroll Lynch. Le new entry sono quattro: Hamish Linklater, Benjamin Bratt, Rosanna Arquette ed Ever Carradine.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI