Il 2 dicembre arriva su Prime Video The Man with the Bag, commedia action natalizia pensata per tutta la famiglia. Sullo stesso set ci sono Alan Ritchson e Arnold Schwarzenegger, quest’ultimo nei panni di Babbo Natale.

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Babbo Natale pesca il suo aiutante dalla lista dei cattivi

La borsa rossa, l’oggetto più iconico e più prezioso del Natale, finisce nelle mani sbagliate: l’ha rubata un’elfa ribelle con un vecchio rancore, Nadia Nyce, il personaggio interpretato da Awkwafina. La notte più importante dell’anno è vicina e la festa rischia di saltare del tutto. Babbo Natale sceglie una soluzione tutt’altro che ortodossa: reclutare dalla lista dei cattivi un ladro, Vance, il ruolo affidato ad Alan Ritchson. Vance è un delinquente fuori dal comune, visto che il suo nome su quell’elenco ci è finito proprio grazie alla sua abilità.

Per riportare la borsa al legittimo proprietario, Vance mette in piedi una banda di disadattati dalle competenze decisamente criminali e, con l’aiuto di elfi e renne, organizza il colpo più improbabile della sua carriera. Al suo fianco ci sono anche la figlia di Babbo Natale e il vecchio in persona, costretto a sporcarsi le mani per salvare la propria notte di lavoro.

Il cast e la regia

Schwarzenegger interpreta Babbo Natale, Ritchson veste i panni di Vance e Awkwafina è l’elfa che dà il via all’intera vicenda. Attorno a loro ruota una schiera di volti comici: Jane Krakowski, Ken Jeong, Liza Koshy, Kyle Mooney, Michael Cyril Creighton e Berkeley James. La regia è di Adam Shankman, già dietro la macchina da presa di Hairspray, su una sceneggiatura firmata da Allan Rice. La produzione è di Amazon MGM Studios, con Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo e lo stesso Ritchson tra i produttori.

Trent’anni dopo Jingle All the Way

Il trailer ufficiale esce a trent’anni esatti da Jingle All the Way (1996), l’ultimo film natalizio interpretato da Schwarzenegger. Nelle immagini Babbo Natale avvicina Vance mentre quest’ultimo pattina sul ghiaccio al Rockefeller Center di New York. La data del debutto è stata annunciata in occasione dell’upfront di Prime Video a New York. Il film dura 111 minuti ed è classificato PG: uscirà il 2 dicembre 2026 a livello globale, solo in streaming e senza passaggio nelle sale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI