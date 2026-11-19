Nuovo appuntamento con Una Giornata Particolare. Il 18 novembre 2026 Aldo Cazzullo è tornato a occupare il mercoledì sera di La7 con una puntata dedicata a Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia.

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Maria Antonietta, da Versailles alla condanna

Come data simbolo è stato scelto il 16 ottobre 1793, il giorno in cui la sovrana dell’Antico Regime venne condannata a morte dal Tribunale rivoluzionario. Il racconto parte dagli anni del fasto alla reggia di Versailles e arriva alla prigione della Conciergerie, seguendo gli eventi che segnarono per sempre il destino della Francia e dell’Europa: la presa della Bastiglia nel 1789, la caduta della monarchia, l’esecuzione di Luigi XVI e il Terrore che si abbatté anche sulla famiglia reale. Quella rivoluzione mise fine ai privilegi dell’Antico Regime e affermò i principi di libertà e uguaglianza, ma portò alla morte migliaia di persone.

Maria Antonietta aveva lasciato l’Austria ancora quattordicenne per sposare il Delfino Luigi Augusto, il futuro Luigi XVI, e diventò presto uno dei volti più discussi del sistema che la Rivoluzione intendeva abbattere.

I luoghi del racconto e l’ospite Sabino Cassese

Il percorso attraversa i luoghi simbolo di quegli anni, tra Versailles e Parigi, e le telecamere sono entrate anche nel Museo del Louvre. Si ricostruisce il passaggio di Maria Antonietta da regina a prigioniera della Rivoluzione, fino agli ultimi giorni alla Conciergerie e al processo che ne decretò la condanna. Il viaggio comprende inoltre il Museo della Tortura di Volterra e Place de la Révolution, oggi Place de la Concorde, dove la sovrana fu ghigliottinata.

In studio è intervenuto il giurista Sabino Cassese, che ha approfondito il significato e la portata della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, uno dei testi fondamentali del costituzionalismo moderno.

Orario, durata e collaboratori

La puntata, ottavo episodio della quinta stagione, è andata in onda su La7 dalle 21:15 alle 23:40, per circa due ore e venticinque minuti. Cazzullo ha condotto il racconto in studio e nei luoghi simbolo, affiancato dai contributi sul campo di Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Il precedente appuntamento aveva raccolto il 9,1% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI