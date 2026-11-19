Il cast della terza stagione di Landman si allarga ancora. Scott Speedman, visto di recente in Running Point e nella serie R.J. Decker, entra nella produzione firmata da Taylor Sheridan per Paramount+, in un ruolo da guest star ancora avvolto nel riserbo.

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Un ingaggio senza dettagli sul personaggio

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e conferma la presenza dell’attore nella terza stagione, ma non dice chi interpreterà. Non è chiaro neppure se resterà per un solo episodio o se avrà una partecipazione ricorrente. Per Speedman è un ritorno su un set molto frequentato in questo periodo: oltre alla seconda stagione di R.J. Decker, chiusa su ABC a fine ottobre, lo si è visto di recente in Grey’s Anatomy, dove comparirà in altri episodi della ventitreesima stagione, e nella serie Netflix Running Point. Il pubblico lo ricorda soprattutto per Felicity e Animal Kingdom.

Il suo arrivo segue di poco quello di Michael Kelly, che nella terza stagione interpreterà William Crockett, a capo della più grande società di gestione petrolifera al mondo. Gli annunci sul nuovo cast si susseguono con cadenza quasi settimanale, segno che la lavorazione è ormai entrata nel vivo.

Riprese in Texas e debutto spostato al 2027

Chi si aspettava di vedere Landman tornare su Paramount+ entro la fine dell’anno è rimasto deluso: una serie di ritardi produttivi ha spinto la messa in onda al 2027. Le riprese sono comunque partite a fine settembre tra Fort Worth e il Texas occidentale e, stando a quanto raccontato, proseguiranno fino all’inizio del 2027 per un ordine di dieci episodi. All’avvio della lavorazione Paramount+ ha promosso a series regular quattro attori già presenti nella serie: Colm Feore, Mustafa Speaks, Bobbi Salvor Menuez e Francesca Xuereb.

Stipendi ritoccati e la nuova partenza di Tommy Norris

Sul fronte contrattuale, gran parte del cast principale ha ottenuto aumenti consistenti per questa terza stagione, da Ali Larter a Demi Moore fino a Michelle Randolph. L’unico rimasto fuori dai ritocchi è Billy Bob Thornton, protagonista nei panni di Tommy Norris: il suo accordo iniziale copriva tre stagioni, quindi un eventuale rinnovo per la quarta lo metterebbe in linea per un compenso ben più alto.

La storia riparte da dove si era chiusa la seconda stagione: Tommy lascia la M-Tex e fonda una propria azienda finanziata con denaro del cartello di Gallino, interpretato da Andy Garcia. Il co-creatore Christian Wallace ha descritto questo passaggio come un “reset”. Intanto i numeri sorridono: il debutto della seconda stagione ha superato i 9,2 milioni di visualizzazioni nei primi due giorni su Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI