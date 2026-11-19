Barbara D’Urso ha scelto il Tg1 per chiarire la vicenda del profumo e il suo futuro a Ballando con le Stelle: resta nel programma, ma la tensione con Guillermo Mariotto è tutto fuori che rientrata.

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La versione della giurata

In una decina di minuti, nell’edizione serale del telegiornale di martedì 17 novembre, la giurata ha raccontato la sua verità su quello che ormai viene chiamato profumogate. Il punto di partenza, per lei, è chiaro.

È diventato un caso nazionale proprio perché mi sono sentita umiliata in diretta. Mariotto ha detto che non ce l’aveva con me, ma quando si fanno certe cose è inevitabile pensare diversamente.

A sabato sera, sempre in diretta, risale il gesto che ha acceso la miccia: la boccetta di profumo era tra le mani dello stilista fin dall’inizio della puntata e, prima di spruzzarla, lui ha detto che la collega è sempre finta, per poi commentare che c’era puzza. D’Urso ha aggiunto di essersi sentita abbandonata, perché poche settimane prima il programma aveva difeso un altro componente del cast, Alberto Ravagnani. Sul caso è intervenuto anche il Codacons, che ha chiesto alla Rai di visionare il contratto della giurata, per sapere quanto guadagna e quali clausole regolano un’eventuale uscita dal programma.

Restare a Ballando, tra contratti e riconoscenza

L’ex conduttrice non ha dubbi: non lascerà la trasmissione. C’è di mezzo un contratto firmato con la Rai, una promessa fatta al pubblico e un debito di riconoscenza verso Milly Carlucci, che l’ha voluta per tre anni. Con Fiorello, in tono amichevole, lo aveva già lasciato intendere.

Mariotto, però, non fa un passo indietro.

Non ce l’avevo con Barbara D’Urso.

Lo ha ripetuto, sostenendo che il cattivo odore nello studio fosse colpa dei topi. Racconta anche di aver bruciato mille euro in profumo, dalla prima puntata in poi. Alla vigilia dell’intervista, sempre al Tg1, Milly Carlucci aveva spiegato che lo stilista si è scusato e che il suo è stato uno dei tanti gesti istrionici. Il caso è durato una manciata di minuti, ma la curva di Rai1 ha toccato oltre il 35% di share.

Verso la puntata di sabato

Il nervosismo, insomma, non si spegne con qualche virgolettato. L’appuntamento è per sabato 21 novembre, quando la diretta ripartirà e si capirà come si comporteranno i giurati. Le voci parlano di possibili scambi di posto tra i banchi della giuria, con Matano pronto a cambiare sedia per stare più vicino a D’Urso.

Nessuno mi ha mai spostato e continueranno a non farlo.

Sul piano contrattuale, la giurata non deve rinunciare ai video che pubblica per conto proprio, ma gli account della Rai vengono prima. Per questo la vedremo più spesso negli spin-off del programma, da Ballando Segreto in poi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI