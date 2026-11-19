A La Vita in Diretta, in collegamento con Alberto Matano, Milly Carlucci ha ricostruito i retroscena delle due lettere che Barbara d’Urso ha fatto arrivare alla produzione di Ballando con le Stelle dopo lo scontro con Guillermo Mariotto. Il racconto riguarda la gestione di un caso che ha tenuto banco per giorni.

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Le due lettere arrivate in produzione

Tutto parte dalla puntata di sabato 14 novembre, quando Mariotto ha spruzzato il profumo addosso alla collega di giuria. Subito dopo il battibecco, durante un blocco pubblicitario, la d’Urso è stata vista nel backstage mentre scherzava con il maestro di ballo Chiquito: per questo Carlucci riteneva che la questione fosse già chiusa.

“Mi sembrava tranquilla lì dietro le quinte. Finita la trasmissione, so che è andata a cena con i ballerini e lì c’è stato un clima molto festoso. Quindi il pensiero finale della serata è stato che tutto fosse ritornato nell’ambito di un qualunque battibecco televisivo”.

Nella notte tra sabato e domenica è arrivato il video registrato e pubblicato dalla giurata, che ha colto la conduttrice alla sprovvista: Carlucci non si aspettava che la collega si fosse sentita ferita a tal punto, né che stesse valutando seriamente di lasciare il programma.

Da domenica la d’Urso ha scambiato messaggi con l’autore Giancarlo De Andreis per fissare una videochiamata o un incontro il lunedì. Prima del collegamento di gruppo, però, è giunta una comunicazione scritta che lasciava presagire decisioni definitive.

“A un certo punto del pomeriggio ci arriva una comunicazione ufficiale in cui praticamente le fa presagire invece decisioni definitive. Lei ci ha mandato una lettera, una comunicazione scritta, una missiva”.

Alla richiesta di chiarimenti, racconta ancora Carlucci, la risposta è stata che ci si sarebbe sentiti il giorno dopo. Martedì, con Mariotto ospite di una puntata speciale di Ballando Segreto, è arrivata la seconda lettera, che smentiva quanto detto il giorno prima con un “no, no, vabbè, allora tutto chiarito”. In serata ci sono stati l’intervista al Tg e infine la conferma della presenza in giuria.

Un caso mediatico che ha superato i confini

Chiusa la vicenda, Carlucci si è complimentata con la giurata: “Barbara sei un genio. Io ti faccio le mie congratulazioni perché hai creato un caso mediatico pazzesco, italiano e forse a questo punto anche europeo, non lo so. Perché è successa una cosa incredibile. Ne hanno parlato tutti”.

Il posto in giuria e il flacone più grande

L’unico cambiamento riguarderà la disposizione in giuria. Matano si era detto disponibile a sedersi accanto a Mariotto, ma la conduttrice ha ricordato di aver chiesto per sé un cambio di posto, offrendosi come “vittima sacrificale”: “Vi farò sapere se accetto”. Al suo posto andrà invece la d’Urso, mentre Mariotto arriverà con un flacone di profumo “ancora più grande di profumo di libertà”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI