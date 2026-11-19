L’Agcom ha aperto un’istruttoria sulla Rai per l’intervista che Pierluigi Diaco ha condotto a BellaMa’ con Alberto Ravagnani, ex sacerdote e oggi concorrente di Ballando con le Stelle. La verifica riguarda le domande sulla sfera privata e sull’orientamento sessuale dell’ospite, andate in onda in diretta su Rai 2 il 3 novembre.

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L’istruttoria sul rispetto del Contratto di servizio

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vuole stabilire se il comportamento tenuto in trasmissione sia stato compatibile con gli obblighi che il Contratto di servizio impone al servizio pubblico. Nel comunicato si legge che

il Contratto di servizio impegna la Rai a un’offerta che rispetti la dignità della persona, anche nei programmi di intrattenimento

e si ricorda che l’azienda è tenuta a sensibilizzare conduttori, dipendenti e collaboratori sul rispetto dell’integrità individuale. Il testo dell’Autorità non fa alcun nome e parla soltanto di un ospite e di un conduttore.

Le domande sulla sfera privata al centro delle verifiche

Gli accertamenti riguardano in particular due punti: la

riproposizione di domande sulla sfera intima dell’ospite dopo la sua richiesta di non rispondere

e le cautele che si sarebbero dovute adottare durante una diretta per tutelare Ravagnani. Il faccia a faccia si era fatto acceso proprio quando Diaco ha continuato a chiedere chiarimenti, nonostante l’ospite avesse manifestato di non voler affrontare determinati argomenti. L’atteggiamento del presentatore ha suscitato critiche sui social network e reazioni anche dentro l’azienda, e ha alimentato il dibattito sui limiti delle interviste televisive e sulla tutela della riservatezza di chi partecipa a un programma.

Le possibili sanzioni per la Rai

Il procedimento si svolge in contraddittorio e per ora non accerta alcuna violazione: la Rai potrà presentare osservazioni e fornire gli elementi che ritiene utili a dimostrare la correttezza del comportamento tenuto durante la puntata. Se però l’Agcom riscontrasse irregolarità, potrebbe diffidare l’azienda a introdurre misure specifiche di formazione per il personale e di controllo redazionale, così da impedire che situazioni analoghe si ripetano. Se gli interventi richiesti mancassero, all’azienda può essere applicata una sanzione economica fino al 3% del fatturato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI