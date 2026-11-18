Nella sesta stagione di Only Murders in the Building, Charles, Oliver e Mabel lasciano New York per trasferirsi a Londra, e la serie per l’occasione cambia titolo in Only Murders in London. Hulu ha diffuso il primo trailer, in cui il trio affronta un nuovo omicidio, quello di Cinda Canning. In Italia la stagione debutta l’8 dicembre su Disney+.

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Un cadavere davanti all’Arconia e un’indagine nella capitale britannica

Nel filmato Cinda Canning viene trovata senza vita davanti all’Arconia. Oliver vorrebbe raccontare la vicenda in una nuova puntata del podcast, ma Mabel gli ricorda che la donna, prima di morire, cercava il loro aiuto: si trovava a Londra. Cinda ricompare poi in una visione spettrale che li esorta ad andare avanti, e tra gli indizi spunta un oggetto macchiato di sangue. Si accenna anche a stanze segrete che un tempo servivano a nascondere il clero.

La descrizione ufficiale della stagione racconta così il punto di partenza:

Dopo essere riusciti ancora una volta a consegnare i colpevoli alla giustizia, Charles, Oliver e Mabel affrontano il caso più difficile di sempre, quando la loro prossima vittima, Cinda Canning, si presenta alla loro porta, chiamandoli a Londra per catturare il suo assassino. Il nostro amato trio di podcaster esperti di true crime deve ora orientarsi nella patria del giallo classico, popolata da una nuova schiera di sospettati, eccentrici personaggi dai modi tipicamente inglesi. Ma riusciranno a seguire le orme della donna il cui podcast ha dato inizio a tutto per loro, senza fare la stessa fine?

Cinda come vittima ha un peso particolare: il personaggio interpretato da Tina Fey è legato alle origini dell’attività investigativa dei tre, visto che il suo podcast ha ispirato il loro progetto. Il nuovo caso assume quindi anche una dimensione personale e riporta al centro una figura già familiare. Lo scenario cambia, l’impianto della serie resta quello: un delitto, una cerchia di sospettati e tre dilettanti che si muovono in situazioni più grandi di loro, tra ambienti e personaggi tipicamente inglesi.

Il cast britannico che affianca il trio

Il filmato presenta per la prima volta il gruppo di interpreti che si unisce a Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Tra i nomi già annunciati ci sono Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan e Martin Freeman, oltre a Simone Ashley, Matthew Beard, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Jamie Demetriou, Geri Halliwell-Horner, Sharon Horgan, Jane Horrocks, Lesley Nicol, Jennifer Saunders, Sean Teale, Anjana Vasan e Jodie Whittaker.

Il co-creatore e showrunner John Hoffman ha anticipato che per Oliver la stagione ruota attorno alla casa, all’eredità e a un lato materno del personaggio. La Loretta di Meryl Streep, stando a quanto si intravede nel trailer, resta una presenza rilevante.

La serie, creata da Steve Martin e John Hoffman, è prodotta da loro due insieme a Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden e Gabrielle Allan.

Un episodio a settimana fino a gennaio

La sesta stagione è composta da dieci episodi. Al debutto ne saranno disponibili più di uno, poi il ritmo diventa settimanale, con un appuntamento ogni martedì fino al finale previsto per il 26 gennaio. Negli Stati Uniti il debutto resta affidato a Hulu, mentre il pubblico italiano può contare anche sul trailer ufficiale doppiato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI