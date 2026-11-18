Il MonsterVerse di Legendary Pictures cresce anche sul piccolo schermo: dopo Monarch: Legacy of Monsters, Apple TV+ prepara una serie senza titolo dedicata a Lee Shaw, tra spie e mostri giganti nel gelo della Guerra Fredda, e il cast ricorrente accoglie tre nuovi nomi.

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Tre nuovi ingressi nel cast ricorrente

Hanno firmato per ruoli ricorrenti Michiel Huisman, Samuel Armfield ed Erik Alens, tutti diretti nella nuova avventura ambientata nel 1984. La produzione non ha diffuso dettagli su come i tre si inseriranno nella vicenda, e non è stato reso noto quali personaggi interpreteranno.

Huisman ha già lavorato in produzioni di largo respiro: ha recitato per due stagioni in Game of Thrones, è stato nella prima stagione di The Flight Attendant e nella miniserie Apple TV+ Echo 3. Armfield ha all’attivo un’apparizione come guest star in FBI: International e un ruolo nel film Edge of Extinction, mentre Alens è passato per The Agency e War.

Essere interpreti ricorrenti li distingue da Tim Robbins e Giancarlo Esposito, annunciati in precedenza come guest star. Nel cast ci sono anche Kurt Russell e Wyatt Russell, padre e figlio anche nella vita, che prestano il volto alla versione presente e a quella passata di Lee Shaw, affiancati da Millie Brady, Pilou Asbaek, Corey Stoll, Ralph Ineson, Nyasha Hatendi, Connie Nielsen e Stana Katic.

Un agente americano nel gelo del 1984

Apple aveva già confermato che la serie è un prequel a sé stante di Monarch. Al centro della storia c’è il colonnello Lee Shaw, agente americano spedito in missione segreta nel 1984, in pieno clima da Guerra Fredda: la sua corsa contro il tempo mira a impedire all’Unione Sovietica di liberare un kaiju in grado di riscrivere l’ordine mondiale, o di spazzarlo via del tutto.

La squadra creativa

La serie nasce da un’idea di Joby Harold, che la guida anche in veste di showrunner. Harold firma la produzione esecutiva con Tory Tunnell per Safehouse Pictures, insieme a Wyatt Russell, Chris Black, Kyle Bradstreet, Alex Boden, Andy Goddard e James Skotchdopole. Per conto di Toho, la casa che ha creato Godzilla, la produzione esecutiva è affidata a Hiro Matsuoka e Takemasa Arita, mentre JD Dillard dirige il primo episodio e ricopre lo stesso incarico dietro le quinte. Il progetto è ancora in fase di sviluppo e non è stata annunciata alcuna data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI