Ha finalmente una data la seconda stagione di The Mighty Nein: gli otto nuovi episodi arriveranno tutti insieme su Prime Video mercoledì 24 marzo 2027. L’annuncio risale al 15 novembre 2026 e chiude l’attesa cominciata dopo il finale della prima stagione.

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L’annuncio al TwitchCon

La data l’ha rivelata Liam O’Brien, che durante il TwitchCon 2026 ha condotto un evento di gioco dal vivo intitolato The Rings of Power: A Middle-Earth One-Shot. Al tavolo con lui c’erano Sam Riegel e Travis Willingham, insieme a Maxim Baldry e Benjamin Walker. Prime Video ha poi confermato ufficialmente con un comunicato di Amazon MGM Studios diffuso da San Diego, in California.

La serie è ambientata nello stesso universo fantasy di The Legend of Vox Machina, circa vent’anni più tardi, ma per seguirla non serve aver visto lo show precedente. Il gruppo di protagonisti è indipendente: emarginati e personaggi dalla moralità ambigua, adattati dalla seconda campagna da tavolo di Critical Role.

Un’avventura per mare e una scelta da compiere

La nuova stagione porterà i protagonisti lontano da casa, in un arco narrativo che li vede impegnati in un’avventura piratesca attraverso il mare aperto. L’immagine promozionale diffusa mostra una nave, indizio di una parentesi da pirati. I poteri di Fjord, sempre più intensi, lo attirano verso una strada oscura, mentre il Beacon continua a essere una minaccia e a prospettare possibilità invitanti. Il gruppo si troverà così davanti a un bivio: abbracciare la nuova magia o restare fedele all’amicizia che lo tiene insieme.

Il cast vocale confermato comprende Jester Lavorre (Laura Bailey), Fjord Stone (Travis Willingham), Nott the Brave (Sam Riegel), il mago Caleb (Liam O’Brien), la monaca del Cobalt Soul Beauregard Lionett (Marisha Ray), il cacciatore di sangue tiefling Mollymauk Tealeaf (Taliesin Jaffe) e la barbara mercenaria Yasha Nydoorin (Ashley Johnson). Il finale della prima stagione li aveva mostrati per la prima volta tutti riuniti. Per i nuovi ingressi, invece, per ora non c’è alcuna conferma ufficiale: esistono soltanto ipotesi dei fan.

Produzione e distribuzione

La regia creativa è affidata alla showrunner Tasha Huo, mentre il cast di Critical Role figura tra i produttori esecutivi insieme a Chris Prynoski, Antonio Canobbio, Ben Kalina e Shannon Prynoski di Titmouse. La serie, vincitrice di un Emmy, è prodotta da Amazon MGM Studios, Critical Role, Panda Burrow e Titmouse per Prime Video, e la prima stagione ha ottenuto il 100% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes.

I nuovi episodi saranno disponibili in più di 240 Paesi e territori, tutti nello stesso giorno. A maggio 2026 Travis Willingham aveva spiegato che la stagione era ormai quasi del tutto completata e che mancava soltanto il via libera di Amazon sulla data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI