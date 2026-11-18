La casa di Kelowna riapre e Canada Shore torna con una seconda stagione. Sono usciti il primo teaser trailer e le immagini di presentazione, e tra i protagonisti spicca una presenza arrivata direttamente da Jersey Shore.

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Un teaser da 15 secondi e il debutto su Paramount+

Il primo assaggio della nuova stagione dura appena 15 secondi, ma basta per capire che l’atmosfera non sarà tranquilla. Le immagini si aprono con una voce fuori campo che avverte: se la scorsa estate vi era sembrata folle, è il momento di prepararsi. Poco dopo uno dei coinquilini, senza giri di parole, paragona la situazione a una guerra mondiale. Insieme al teaser sono state diffuse anche le prime foto dalla casa, che mostrano chi parteciperà a questa nuova avventura.

L’appuntamento è fissato per giovedì 7 gennaio 2027, quando la seconda stagione arriverà in esclusiva su Paramount+ a livello globale. Per chi non vuole aspettare un episodio alla volta, l’apertura sarà doppia: i primi due episodi saranno disponibili subito.

Chi torna e chi entra per la prima volta

La nuova estate canadese si svolge ancora una volta sulle sponde di Kelowna, in British Columbia. Sono confermati i volti già noti dalla prima stagione, tra cui Bauer, Christopher ed Emmy, che trovano a fianco un nuovo coinquilino di nome Thomas. Con loro ci sono Ethan, Gizelle, Isaiah, Keyaira, Lila e Ryleigh, ognuno con la propria provenienza: Bauer arriva da Prince Albert, in Saskatchewan, Christopher e Lila da Toronto, Emmy da Fredericton, Ethan da Newmarket, Isaiah da Calgary, Keyaira e Ryleigh da Halifax. Gizelle è originaria di Montego Bay, in Giamaica, e oggi vive a Mississauga, mentre Thomas, il nuovo arrivato, viene da Saint-Hyacinthe, in Québec, sulla sponda sud di Montréal.

La porta della casa resta aperta per tutta l’estate. Nella seconda stagione sono previsti alcuni ospiti speciali e tra questi c’è Emmett, già visto nella prima stagione, che stavolta non può fermarsi per l’intera durata del programma a causa dei suoi impegni nella vita reale e si limita a un passaggio di un fine settimana.

Dietro la macchina da presa c’è Insight Productions, società controllata da Blue Ant Studios, con Erin Brock nel ruolo di showrunner. Le riprese della seconda stagione si sono chiuse il 1° ottobre 2026. Il primo anno, andato in onda a partire dal 22 gennaio 2026, era stata la prima versione canadese del franchise Shore e Paramount+ lo aveva distribuito in tutti i territori in cui il servizio è attivo.

Snooki varca la soglia della casa

Tra le immagini di presentazione c’è anche lei: Nicole “Snooki” Polizzi, uno dei volti più riconoscibili di Jersey Shore, entra nella casa e si gode l’accoglienza dei presenti. La sua partecipazione è tra quelle speciali: serve a dare il tono alla stagione e a provare a tenere in riga i coinquilini durante l’ennesima estate fuori controllo.

Il ritorno del programma era stato confermato lo scorso aprile e il rinnovo non ha richiesto particolari riflessioni. “Renewing Canada Shore was an easy choice”, aveva dichiarato Katrina Kowalski, SVP Content di Paramount per il Canada. “The series has quickly become a fan favourite, connecting with audiences through its unmistakeable, outrageous cast who may not depict stereotypical polite Canadian-ness, but have hearts much bigger than the chaos they bring”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI