La prima clip completa della nuova serie HBO di Harry Potter è online e mostra il banchetto nella Sala Grande con i nuovi studenti di Hogwarts. Il debutto è fissato per il 25 dicembre, giorno di Natale, e la prima stagione racconta Harry Potter e la Pietra Filosofale.

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Cosa si vede nella clip

Il filmato, uscito a sorpresa sabato 14 novembre, dura circa 90 secondi e parte subito dopo lo Smistamento: i ragazzi battono le mani sui tavoli e scandiscono il nome di Silente, in attesa che il banchetto abbia inizio.

Poco dopo Harry chiede se il preside sia un po’ matto, e Silente risponde con un gesto: schiocca le dita e i piatti compaiono sui tavoli. Segue un dialogo tra il preside, interpretato da John Lithgow, e la professoressa McGonagall di Janet McTeer. Lei nota quanto il ragazzo somigli a suo padre, James Potter, mentre Silente scherza sulla soddisfazione della collega per averlo in Grifondoro. Nei romanzi la scena non esiste ed è stata aggiunta apposta per la serie.

La prima stagione è composta da otto episodi, e HBO intende adattare l’intera saga, un libro alla volta.

Le critiche su luci, colori e candele

Non tutti, però, hanno accolto la clip con entusiasmo. La lamentela più insistente, presente fin dalle prime anticipazioni, riguarda tono e palette cromatica: per molti fan mancano il calore e la fantasia che avevano reso riconoscibile la saga sul grande schermo, e il nuovo filmato non ha cambiato l’impressione. Il dettaglio più contestato è la sostituzione delle candele fluttuanti con normali lampade, che ha fatto discutere parecchio online.

Qualcuno ha trovato la Sala Grande spenta rispetto a come la ricordavamo nel film del 2001 con Daniel Radcliffe, e non sono mancate critiche ai cori degli studenti. Sui social c’è chi ha ironizzato sulle porzioni servite, apparse più ridotte di quelle viste al cinema, con un riferimento all’inflazione arrivata fino a Hogwarts.

L’attesa resta comunque alta: la clip ha acceso l’entusiasmo di chi non vede l’ora di rientrare a Hogwarts, e i nuovi Harry e Ron hanno colpito favorevolmente una parte del pubblico.

Warwick Davis torna nei panni del professor Vitious

Nel cast c’è un nome che Hogwarts lo conosce da decenni: Warwick Davis torna a vestire i panni del professor Vitious, il docente di Incantesimi che aveva già interpretato nei film, oltre a quelli del goblin Griphook. È l’unico attore della vecchia produzione presente anche in questa nuova versione, accanto a Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron), Arabella Stanton (Hermione), Nick Frost (Hagrid) e Paapa Essiedu (Severus Piton).

In un’intervista precedente Davis ha raccontato cosa significhi per lui questo personaggio, definendolo uno dei suoi preferiti di sempre e spiegando di averlo costruito guardando ad alcuni dei suoi insegnanti: quel tipo di professore a cui puoi dire di aver dimenticato i compiti senza che se la prenda più di tanto, ricordandoti soltanto di non rifarlo.

Sul ritorno nei panni del professore, Davis non ha nascosto la soddisfazione:

“Mi è stato chiesto di tornare a interpretarlo per la serie: è stato un grande onore, e sono entusiasta di raccontare di nuovo queste storie, perché sono storie fantastiche.”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI