Martedì 17 novembre alle 21.15 Giovanni Floris è di nuovo in prima serata su La7 con diMartedì. La puntata affronta i temi più caldi dell’attualità politica ed economica, e tra gli ospiti ci sono Giuliano Amato e Maurizio Landini.

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Amato e Landini, gli ospiti della puntata

Il talk show, appuntamento fisso del martedì sera, ospita voci del mondo della politica, dell’economia e della cultura, alcune presenti in studio e altre collegate. Tra loro ci sono Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e presidente della Corte costituzionale, e Maurizio Landini, sindacalista. La copertina satirica, come di consueto, è firmata da Luca e Paolo. Chi non è davanti alla tv può seguire la diretta anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Meloni, maggioranza e legge di Bilancio

L’avvio è dedicato all’ondata di filmati diffusi sui social da Giorgia Meloni negli ultimi giorni: la premier sta scaldando i motori in vista della campagna elettorale o è in difficoltà su una manovra che non convince nemmeno l’elettorato di destra? Il programma passa poi alle modifiche in arrivo alla legge di Bilancio e a chi guadagna e chi perde con le novità su fisco, pensioni, sanità e lavoro. C’è spazio anche per lo stato di salute della maggioranza e per i rapporti tra i suoi partiti, oltre che per le mosse delle opposizioni, impegnate a definire un programma comune e ancora senza un leader.

Ucraina, Medio Oriente e prezzi

La serata termina con la politica estera, dai negoziati per la guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, che continua a far lievitare anche in Italia il costo di carburanti e beni di consumo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI