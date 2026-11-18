Guillermo Mariotto torna sull’episodio del profumo spruzzato in studio durante Ballando con le Stelle. La puntata speciale di Ballando Segreto a lui dedicata, intitolata Profumo di polemica, è ora su RaiPlay e ricostruisce il litigio in diretta con Barbara d’Urso.

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Dalla camomilla all’astio verso Ornella Muti

Il faccia a faccia è condotto da Milly Carlucci, affiancata da Giancarlo De Andreis, capo progetto del programma. Carlucci chiede al giurato come sia cominciato il dialogo con la collega, e la ricostruzione di Mariotto punta dritta su Barbara d’Urso: sostiene che sia stata lei a chiamarlo “Mariottino” e a domandare agli autori una camomilla per lui.

Lo stilista ammette di aver risposto agli stimoli ricevuti, precisando però che si trattava di uno scherzo. Subito dopo rincara la dose e parla di astio portato da casa: secondo lui la collega ha recitato una parte, e il motivo del suo atteggiamento verso Ornella Muti starebbe fuori dallo studio.

“Ho sentito tutta quella finzione, perché adesso lo sappiamo tutti che Pasquale La Rocca le ha detto no allo spettacolo teatrale, quindi l’astio con Ornella Muti se lo era portato da casa. E questo lo trovo ingiusto, perché da sempre abbiamo protetto le concorrenti”.

Il riferimento è al maestro di ballo che, nella sua lettura, avrebbe rifiutato di prendere parte a uno spettacolo teatrale con la giurata. Quella vicenda sarebbe all’origine del risentimento mostrato in trasmissione e, secondo Mariotto, non dovrebbe finire sul tavolo del programma.

Il profumo e la puzza nello studio

Sul gesto che ha fatto esplodere la polemica, quello che abbiamo visto tutti in diretta, la versione del giudice non cambia: il profumo, un Hermès, era con lui fin dall’inizio del programma e lo spruzzava di continuo perché avverte un cattivo odore salire da sotto il bancone della giuria. Tiene a precisare che a puzzare non è Barbara d’Urso e che la lamentela va avanti da tutta la stagione. Lo conferma la stessa Carlucci, che racconta di avergliela sentita ripetere più volte, anche a lei.

De Andreis ricostruisce la dinamica: il caso è nato perché Barbara d’Urso, insieme a una parte del pubblico, ha letto il gesto come un riferimento a sé, complice il tempismo con cui il giudice ha spruzzato il profumo mentre lei stava parlando.

Mariotto, però, non arretra e rovescia le responsabilità sulla collega, sostenendo che abbia voluto prendersela sul personale per alimentare lo show. Nega di aver mai detto che puzza e insiste sul fatto di aver parlato soltanto di una puzza presente nello studio, aggiungendo che non glielo direbbe mai, visto che il suo lavoro lo porta a stare con le donne e per le donne e a conoscerne il mondo. Nella sua versione, il polverone lo hanno fatto montare soprattutto i social, che premiano le storie più pepate.

Carlucci ribadisce che Mariotto non ha mai voluto mancare di rispetto alla collega e che le scuse pubbliche sono già arrivate più volte.

“Ripeto, ribadisco per l’ultima volta: non c’è stata nessunissima volontà di offendere la signora Barbara d’Urso”.

Lo stilista si è detto comunque sinceramente dispiaciuto per il malinteso e per come Barbara d’Urso ha vissuto quel momento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI