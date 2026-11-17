Ivan Zazzaroni non ha gradito di essere definito finto prete da Guillermo Mariotto, che ha usato l’appellativo anche per Alberto Matano, e ha affidato a Instagram la sua risposta. Il direttore del Corriere dello Sport, giurato di Ballando con le stelle, ha replicato anche a Selvaggia Lucarelli, ricordando a entrambi che la giuria dello show è una squadra.

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Da dove nasce la polemica

Nella puntata di sabato scorso la lite tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso ha fatto molto discutere dentro e fuori lo studio di Ballando con le stelle. Alberto Matano e Ivan Zazzaroni hanno chiesto entrambi al collega di portare rispetto agli altri giurati e di scusarsi con la d’Urso. A Mariotto l’intervento non è piaciuto e in un’intervista ha accusato i due di fare sempre i finti preti.

Carolyn Smith si è mossa sulla stessa linea e ha condannato l’atteggiamento del giurato verso la d’Urso. Matano, dal canto suo, si è offerto di cambiare posto con Barbara per riportare armonia dietro il bancone.

La replica a Mariotto e l’invito a fare squadra

Zazzaroni si è indispettito per l’etichetta di finto sacerdote. Ha ricordato di far parte del gruppo dei giurati di Ballando e di non essere un elemento estraneo al cast. Nel lavoro vero, ha precisato, è tutt’altro che accomodante, al punto da essere considerato divisivo e polemico, mentre davanti al bancone di Ballando va da 19 anni con l’obiettivo di divertirsi.

Rispondendo ad alanews, Mariotto mi dà del «finto prete», peraltro della parrocchia nella quale eserciterebbe anche Alberto Matano. Dal momento che il ruolo di chierichetto dei Santissimi Angeli Custodi di Bologna l’abbandonai a nove anni per intraprendere strade molto distanti e che nel lavoro, quello vero, sono tutt’altro che accomodante, al punto da essere considerato estremamente divisivo e polemico, preciso che a Ballando con le stelle vado da 19 anni per divertirmi, con un unico obiettivo: fare squadra in giuria e non solo.

Per evitare nuove polemiche il giornalista ha chiarito di non provare rancore né verso la Lucarelli né verso Mariotto. Al collega ha comunque ribadito di tenere a mente le sue intemperanze: a suo avviso Mariotto è parte di un cast e non una scheggia impazzita e solitaria.

Lo preciso conservando lo stesso affetto sia per Selvaggia, che ben conosce la mia suscettibilità, sia per Guillermo, che ogni tanto dovrebbe ricordarsi di non essere un lupo solitario, ma di appartenere al branco del sabato sera di Rai1. È solo una precisazione ed è solo televisione.

Lo scambio con Selvaggia Lucarelli

Zazzaroni ha preso di mira anche le parole di Selvaggia Lucarelli, che nel podcast Vale tutto, parlando del caso tra Mariotto e la d’Urso, ha scritto che lui non fa testo perché è tutto pace e amore. Il diretto interessato ha risposto facendo notare che la collega, per sua volontà, non è più una giurata di Ballando con le stelle e oggi è opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5.

In un lungo articolo nel suo podcast «Vale tutto», trattando gli argomenti Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, la mia brillante amica Selvaggia Lucarelli, giudice dimissionaria del programma e attualmente opinionista del GF Vip su Canale 5, scrive «Zazzaroni non fa testo, lui è tutto Peace and Love»

La Lucarelli ha risposto con una buona dose di ironia.

Ma non ho mica detto «pirla and Love!», ma «peace & love», la pace è una cosa bella! Dai Ivan, una spruzzata di autoironia!

Zazzaroni ha allora replicato ancora: la pace, ha scritto, è talmente bella che schierarsi per essa equivale ad assumere una posizione definitiva, anche in tv.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI