L’universo di The Terminal List è pronto a espandersi ancora: Cry Havoc, una nuova serie prequel, è in lavorazione presso Amazon MGM Studios e riporterà il racconto agli anni Sessanta, per mostrare il passato di Tom Reece, il padre del protagonista James, tra il servizio nei Navy SEAL e la guerra del Vietnam.

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Il Vietnam del 1968 e l’ingresso nel MACV-SOG

La vicenda si concentra sul 1968. Tom Reece è un Navy SEAL dal carattere spregiudicato, reclutato in una divisione segreta del MACV-SOG, l’unità militare impegnata in rischiose operazioni clandestine oltre confine, in Laos, durante il conflitto vietnamita. Quando viene a sapere che l’offensiva del Têt è ormai alle porte, lui e la sua squadra finiscono per assumere un ruolo decisivo. Questo arco narrativo viene dal romanzo di Jack Carr, che copre l’intero 1968, da gennaio a gennaio dell’anno successivo, e si muove soprattutto sul terreno della finzione storica.

Nella serie principale Tom Reece è comparso da poco: nella seconda stagione ha il volto di David Keeley, presente in quattro episodi. Per Cry Havoc, al momento, nessun interprete è stato annunciato.

Chi lavora alla serie e a che punto è il progetto

Il pilota è scritto dallo showrunner David Digilio, che manterrà il ruolo anche in questa occasione, insieme a Max Adams, ex Ranger dell’esercito statunitense, oggi scrittore e produttore esecutivo. Allo sviluppo partecipano anche Jack Carr e Jared Shaw. Tra i produttori esecutivi figurano Chris Pratt, Antoine Fuqua e Kat Samick: gli ultimi due attraverso Fuqua Films, l’attore tramite Indivisible, mentre la produzione è affidata a MRC e Amazon MGM Studios.

Tutto resta però ancora in fase di sviluppo: il via libera definitivo da parte di Amazon MGM Studios non è arrivato e non esiste una data di uscita. Il romanzo di Carr da cui la serie prende le mosse è uscito in libreria nel 2025.

Il secondo prequel e il piano decennale della saga

Prima di Cry Havoc la saga aveva già percorso la strada del prequel con The Terminal List: Lupo Nero, dedicato a Ben Edwards, il personaggio interpretato da Taylor Kitsch, e al suo ingresso in un’organizzazione clandestina della CIA. Da quella serie provengono anche Raife Hastings, interpretato da Tom Hopper, e Mo Farooq, a cui dà il volto Dar Salim, poi diventati centrali nella seconda stagione di The Terminal List.

Tornare al passato di Tom Reece ha una ragione precisa: la seconda stagione ha lasciato aperti diversi interrogativi sul suo coinvolgimento nel conflitto che attraversa la linea temporale contemporanea, e il prequel potrebbe contribuire a chiarirli, collegando le vicende familiari di James Reece a una storia militare e politica anteriore agli eventi della serie originale.

Sul fronte più recente, la seconda stagione è arrivata su Prime Video nell’ottobre 2026, ispirata al romanzo True Believer, ed è già stata annunciata una terza che adatterà Savage Son, con Pratt di nuovo nei panni di James Reece. Cry Havoc rientrerebbe in un piano narrativo decennale che Carr e Digilio starebbero delineando fin dall’esordio del progetto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI