Netflix ha annunciato la data di uscita di Guarding Stars: la commedia romantica natalizia ispirata al romanzo The Bodyguard di Katherine Center arriverà sulla piattaforma il 18 novembre 2026, con Leighton Meester e Jared Padalecki nei ruoli principali.

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Meester e Padalecki, una coppia inedita sullo schermo

Il film rovescia il classico schema della guardia del corpo. Lei è Hannah Brooks, agente di protezione esecutiva, competente e rigorosa, con un carattere deciso e una vita privata complicata da una relazione finita e dalla perdita della madre. Lui è Jack Stapleton, volto noto di Hollywood che, dopo uno scandalo e le minacce di uno stalker, si è ritirato nel ranch di famiglia in Montana. Quando i due si ritrovano a convivere durante le festività, l’incarico professionale scivola in territori sempre meno formali, fino a diventare qualcosa di personale.

Le cose si complicano per una richiesta di Jack: per non allarmare la madre Sally, l’attore chiede a Hannah di farsi passare per la sua fidanzata. Ne nasce una convivenza forzata fatta di tensioni, segreti e una famiglia affettuosa ma invadente, in cui il confine tra finzione e sentimenti autentici si assottiglia sempre di più. Hannah dovrà scegliere se proteggere il proprio cuore o rischiare tutto per un legame vero.

Per Meester è un ritorno in casa Netflix dopo la seconda stagione di Nobody Wants This. Padalecki, noto al pubblico per Supernatural e Walker, interpreta la star del cinema in fuga dai riflettori. Il film dura 1 ora e 50 minuti ed è classificato TV-14.

Dal romanzo al film, il passaggio dal Texas al Montana

La storia parte dal libro pubblicato da Katherine Center nel 2022, ma l’adattamento si prende alcune libertà. La più visibile è geografica: l’ambientazione passa dal Texas al Montana, scelta che accentua l’atmosfera invernale e natalizia della vicenda. Cambia anche il periodo del racconto, che dal Ringraziamento si sposta a Natale.

Dietro la macchina da presa c’è Elizabeth Allen Rosenbaum, regista di Ginny & Georgia. Ha raccontato di aver voluto mettere la storia d’amore al centro del film, così da poter essere guardato da tutta la famiglia riunita, e ha elogiato l’intesa e la capacità di improvvisazione dei due interpreti. La sceneggiatura è firmata da Grant Scharbo, Richard Keith ed Erin Cardillo.

Anche il titolo ha avuto una gestazione particolare: all’inizio il progetto portava lo stesso nome del romanzo, poi Leighton Meester, Jared Padalecki e Katherine Center hanno invitato i fan a proporne uno nuovo con l’hashtag #NotBodyguardTheMovie. Netflix ha poi ufficializzato Guarding Stars.

Un cast ampio, dal country al wrestling

Intorno ai due protagonisti si muove un gruppo numeroso di interpreti: Andie MacDowell, volto storico della commedia romantica, il cantante country Walker Hayes al suo debutto davanti alla camera, Noah LaLonde, visto nella serie Uno splendido errore, e Toby Sandeman. Phil Brooks, conosciuto come CM Punk, completa il quadro e nel film interpreta Doghouse. Tra gli altri nomi figurano Ava Max, Rachael Ancheril, Siobhan Williams, Jake Foy, Shaun Johnston e Greg Lawson.

Sul fronte produttivo sono coinvolte Little Engine Productions, Readymade Productions e Tremblant Productions, con Genevieve Padalecki, moglie di Jared, tra i produttori. Le riprese sono cominciate il 3 dicembre 2025 tra Calgary, in Alberta, e Vancouver, in Columbia Britannica. La lavorazione ha toccato anche High River, in Alberta, dove la produzione ha partecipato alla tradizionale parata di Babbo Natale del 5 dicembre, contribuendo a trasformare la cittadina in una scenografia a tema natalizio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI