Da martedì 24 novembre 2026 arriva in prima serata su Rai 1 Una finestra vista lago, la nuova fiction diretta da Marco Pontecorvo e tratta dall’universo narrativo di Andrea Vitali. Il protagonista è il maresciallo dei Carabinieri Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, che negli anni Trenta giunge nel paese immaginario di Bellamo, una piccola località del Nord Italia abitata da gente stravagante e difficile da decifrare.

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Otto episodi tra il lago di Como e il lago d’Orta

La prima stagione conta 8 episodi da 50 minuti. La Rai li manda in onda in quattro serate, con due episodi per appuntamento, e sarà recuperabile anche in streaming su RaiPlay. Le sceneggiature sono firmate da Salvatore De Mola e Simona Coppini, che hanno collaborato con lo scrittore, e sullo schermo prendono forma le vicende di quattro suoi romanzi, tra cui «Nome d’arte Doris Brilli», «Certe fortune» e «Un uomo in mutande». Ogni episodio ha una trama autonoma, con soltanto un breve richiamo a quanto accaduto prima.

Per Antonio Folletto è il primo impegno da protagonista assoluto in televisione, dopo la notorietà arrivata con l’agente Aragona ne I Bastardi di Pizzofalcone. Accanto a lui recitano Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Paola Minaccioni e Antonio Catania. Rosa Diletta Rossi interpreta Doris Brilli e Giselda Volodi veste i panni di Tecla Manzi. Nel cast figurano anche Gianmarco Vettori, che è Cagaia, e il giovane Leo Besozzi, il piccolo Vinicio.

Le riprese si sono svolte tra il lago di Como e il lago d’Orta, dal 10 febbraio al 6 giugno 2025, con il sostegno di Regione Lombardia attraverso il bando «Lombardia per il cinema». Il racconto mescola commedia, giallo e suggestioni surreali. Secondo Pontecorvo, il lago diventa un vero protagonista capace di manovrare le vite dei personaggi.

Prima serata: Doris Brilli e il toro Benito

Nella prima puntata Maccadò, appena arrivato, deve gestire il rientro in paese di Desolina Berilli, per il palcoscenico Doris Brilli: l’attrice, accusata di disturbo alla quiete pubblica, è stata rispedita da Milano alla casa dei genitori, da cui anni prima era scappata nel cuore della notte. Il maresciallo teme guai con la famiglia e vuole capire meglio l’ambiente in cui è stato trasferito, così va a prenderla di persona all’imbarcadero, davanti al brigadiere Misfatti esterrefatto.

Dal colloquio con la ragazza e poi con i genitori, due figure arcigne, Maccadò intuisce che prima di andarsene da Bellamo Doris abbia tentato il suicidio. Nessuno sembra esserne al corrente, ma alla base della sua partenza con una compagnia di operette potrebbe esserci stata una delusione d’amore. Resta da capire chi sia l’amore segreto dell’attrice, decisa a «vivere modernamente» e a essere felice. Intanto la moglie Maristella, spaesata, trova sostegno in Agata, la «brigadiera», e si imbatte in un ragazzino da accudire, il piccolo Vinicio.

Il paese si anima anche per l’arrivo, nella cascina dei Piattola, di un toro da 1.200 chili e 170 centimetri al garrese. Si chiama Benito, uno dei tori da monta più noti della zona, e la voce sulla sua prestanza si sparge in fretta, tanto che in molti si aggirano intorno alla stalla per ammirarlo. Quando si scopre che l’animale è scappato e vaga minaccioso, tocca al maresciallo intervenire, tanto più che Tartina non manca di sottolineare come il nuovo arrivato non dichiari apertamente la propria fede fascista né sembri preoccuparsi di un paese in balìa del toro. La caccia all’animale, a cui partecipano Tartina, Cagaia e i loro seguaci, si rivelerà tutt’altro che coraggiosa e costringerà Tartina a fare i conti con Morcamazza, il temibile proprietario del toro.

Seconda serata: l’uomo in mutande e il Sacro Cuore rubato

Il 1 dicembre la vicenda si sposta sul giorno in cui si festeggia la scelta del sito dove sorgerà il nuovo poligono di tiro voluto da Tartina. In quella giornata Misfatti incrocia Salvatore Chitantolo, un ragazzo con disagio psichico che gira per Bellamo mezzo insanguinato e stordito, raccontando di essere stato travolto da qualcuno in mutande. Anche la levatrice della zona, la signora Zambecchi, ritrovata a letto priva di sensi e con evidenti segni di aggressione, racconta di aver incrociato un uomo in mutande che l’ha fatta cadere dalla bicicletta, allontanandosi senza aiutarla. Resta da stabilire se si tratti della stessa persona o di una coincidenza.

A complicare il quadro arriva il ritrovamento di un paio di pantaloni in fondo a un vicolo da parte di Vinicio: Maristella decide di ricavarne il vestito per la comunione dell’orfanello. Maccadò sospetta del fragile Salvatore, anche se Misfatti, molto legato al ragazzo, giura che non farebbe male a nessuno.

Sul tavolo del maresciallo finisce poi la denuncia di Tecla Manzi, zitella magrissima dai capelli grigi color topo, che irrompe nella stazione dei Carabinieri per segnalare il furto del suo quadretto del Sacro Cuore di Gesù. Per Misfatti non ci sarebbe nulla da fare, ma Maccadò, sempre più spaesato davanti all’ostilità dei bellamesi, decide che nessuna richiesta, per quanto strampalata, debba restare senza risposta. Le indagini riportano a galla memorie, vicende e persone di un tempo lontano: usurai senza scrupoli, morti che tornano, ex banchieri diventati frati e un uomo dall’animo mite ma dall’aspetto spaventoso. Le vite di Bellamo si confondono nella foschia del lago, come si intorbida quella del protagonista, e Maccadò si ritrova additato al disprezzo pubblico da lettere piene d’odio spedite al direttore del giornale locale. Maristella comincia a temere che l’aria del lago le impedisca di restare incinta, e il maresciallo valuta l’idea di farsi trasferire, accettando la sconfitta. C’è però un dettaglio che ha trascurato: a Bellamo il potere vero è in mano alle donne.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI