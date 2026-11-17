Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 su Canale 5 tornano le puntate inedite di Beautiful, in onda come sempre dal lunedì al sabato attorno alle 13:40 e disponibili anche in streaming. La settimana ruota attorno a Electra, all’ossessione di Remy e alla mossa di Bill per riportare Luna fuori dal carcere.

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Il tentato rapimento di Electra

Nei primi episodi Electra vive momenti di paura: Remy prova a rapirla per portarla via con sé, lontano da tutti. La ragazza cerca di opporsi con tutte le sue forze, ma a cambiare le cose è l’arrivo di Will. Il giovane si mette davanti a Remy e gli ordina di lasciarla andare, mentre l’uomo insiste di essere l’unico a provare un amore vero per lei e tenta di farle credere di essere stata abbandonata da tutti gli altri. Si arriva allo scontro fisico: Electra riesce a liberarsi e Will manda Remy al tappeto con un pugno. Sconvolta, la ragazza cerca consolazione tra le braccia del giovane, che le assicura di volerla proteggere e di restarle accanto.

Nei giorni successivi Electra cerca di rimettersi e racconta l’accaduto. Emerge così un dettaglio pesante: dietro i deepfake che avevano rovinato la sua reputazione c’è proprio Remy, presentatosi come un amico fidato e intanto nascondeva un’ossessione pericolosa. La ragazza ripercorre il periodo vissuto a Dallas e spiega che le persecuzioni sono andate avanti anche dopo il trasferimento a Los Angeles, fino all’aggressione delle ultime ore. Will le resta vicino e l’aiuta a superare il trauma, mentre Katie fa i conti con il rimorso di non aver creduto subito alla nipote, dopo che Ivy le ha spiegato quanto i deepfake abbiano pesato sulla vita della ragazza.

Bill porta Luna agli arresti domiciliari

Verso la fine della settimana cambia la posizione di Luna: Bill ottiene la sua scarcerazione e le fa concedere gli arresti domiciliari nella propria abitazione. Alla base della decisione c’è soprattutto il timore per la sua incolumità, messa a rischio dalle continue aggressioni delle altre detenute. La libertà ha però una condizione: nessuno deve venire a sapere che la ragazza si trova lì, e ogni volta che arrivano visite deve restare chiusa in camera.

Quasi subito l’accordo viene messo alla prova da Will, che si presenta in casa insieme a Electra. Luna si chiude nella propria stanza, ma da lì tende l’orecchio per seguire quello che i due si dicono. Proprio in quei giorni Electra mette al corrente Bill delle persecuzioni subite per colpa di Remy e dell’aggressione da cui è stata salvata.

Taylor, Steffy e la partita per la Forrester

Accanto ai drammi di Electra e Luna, la settimana riserva momenti più distesi per Taylor e Steffy. La figlia è contenta che la madre passi del tempo con Ridge, e Taylor ammette di essere soddisfatta della situazione pur sapendo che la presenza di Brooke può ancora creare problemi. Più avanti la dottoressa confida alla figlia che per la prima volta si fida dei sentimenti di Ridge e non teme più il confronto con Brooke, una serenità che rende felice anche Steffy.

Sul fronte aziendale la situazione in casa Forrester resta complicata. Ridge racconta a Eric come Justin abbia trovato nuovi ostacoli sulla strada per riportare l’azienda alla famiglia, così Carter resterà al comando della società. Eric e Ridge non nascondono la frustrazione e la rabbia verso Carter, Hope e Brooke, che a loro giudizio hanno tolto il potere alla famiglia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI