Netflix ha ordinato la seconda stagione di Anaesthesia (Znieczulenie), il medical drama polacco che in poche settimane è diventato uno dei titoli più guardati della piattaforma. Il rinnovo è arrivato a stretto giro dal debutto, a conferma di un’accoglienza che ha superato i confini nazionali.

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I numeri del debutto

La prima stagione è uscita il 4 novembre, e il via libera ai nuovi episodi è arrivato appena 13 giorni più tardi. Nel weekend di lancio la serie ha totalizzato 3,5 milioni di visualizzazioni. Stando a Netflix, il giorno successivo era già nella Top 10 polacca, dove è rimasta da allora. Il riscontro ha varcato i confini del paese d’origine: Anaesthesia è entrata nella Top 10 di circa 56 paesi e occupa il quinto posto nella classifica globale della piattaforma. La data di uscita dei nuovi episodi non è stata ancora annunciata.

Un neurochirurgo fuori dagli schemi

È il primo medical drama polacco firmato Netflix, ambientato nel mondo turbolento di un ospedale. Al centro della storia c’è il dottor Łazarz, neurochirurgo brillante interpretato da Leszek Lichota. La sua carriera in un grande centro medico si chiude di colpo dopo un intervento audace ma fallito, e per lui comincia una nuova vita in un ospedale di provincia. Qui la disponibilità a infrangere le regole pur di salvare i pazienti gli procura allo stesso tempo ammirazione e polemiche. Neal Baer, medico e produttore noto per il suo lavoro su ER, ha dato un contributo creativo alla lavorazione. Sul set c’erano anche consulenti medici, incaricati di supervisionare la produzione per garantire la correttezza delle procedure.

Chi torna sul set

Nei nuovi episodi rivedremo Lichota nei panni del neurochirurgo. Secondo la sinossi diffusa da Netflix, il personaggio dovrà fare i conti con quanto deciso in passato:

Will the consequences of his past decisions give his battle against rigid procedures a completely new context, forcing him to find his place in the medical world all over again?

Accanto al protagonista recitano Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak, Masza Wągrocka, Krzysztof Stelmaszyk, Gamou Fall, Hugo Tarres, Zbigniew Suszyński, Mariusz Bonaszewski, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik, Karol Biskup, Magdalena Koleśnik e Joanna Balasz. La regia della seconda stagione è di Łukasz Ostalski, con Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Marcin Ciastoń e Beata Halastra.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI