Domenica 15 novembre 2026 la prima serata è di Belgio-Italia: la sfida di Nations League trasmessa da Rai 1 supera gli otto milioni di spettatori. Alle sue spalle ci sono Italia 1 con Inside e il Nove con Che Tempo Che Fa.

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Il dominio di Belgio-Italia

La partita giocata a Bruxelles si è chiusa con un pesante 4-1 per i belgi, ma gli ascolti premiano comunque Rai 1, che ha registrato 8.006.000 spettatori e uno share del 39.2%, il valore più alto dell’intera giornata televisiva.

Il distacco dalla seconda rete della serata è netto: su Canale 5 Racconto di una Notte ha intrattenuto 1.674.000 spettatori con l’11.4%, il programma non sportivo più seguito.

Inside e le altre reti in prima serata

Su Italia 1 la serata si era aperta con la presentazione, seguita da 1.048.000 spettatori (5%). Poi Le Iene presentano: Inside è salito a 1.142.000 spettatori e al 10.4% di share.

Più indietro c’è Rai 2, ferma a 482.000 spettatori (2.7%) con The Rookie. Su Rai 3 Report ha raccolto 876.000 spettatori e il 4.5% di share, con la puntata andata in onda sotto la nuova conduzione di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, subentrati dopo l’uscita di Sigfrido Ranucci. Su Rete 4 Fuori dal Coro ha totalizzato 678.000 spettatori (5.4%), con Mario Giordano tornato alla conduzione.

La tenuta di Fazio sul Nove

Il Nove ha potuto contare ancora su Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa ha totalizzato 1.498.000 spettatori (7.9%), mentre la parte finale del programma, Che Fuori Tempo Che Fa, è arrivata al 9.4% con 1.269.000 spettatori. La crescita si spiega anche con la fine della partita, che dopo il fischio finale ha liberato pubblico.

Prima del programma la rete aveva proposto Che Tempo Che Farà (620.000 spettatori, 3.5%) e la presentazione (1.046.000, 5%). Tra gli ospiti della puntata c’era anche la cantante Elisa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI