Su Rai 1 la domenica pomeriggio porta musica, informazione e fiction: alle 17.20 torna “Da noi… a Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini, visibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. In studio arrivano cantanti, giornalisti e attori, tutti volti noti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Orietta Berti, Nina Zilli e Danti con un singolo insieme

Icona della musica e dello spettacolo italiano, con oltre sessant’anni di carriera alle spalle e una capacità di reinventarsi che non accenna a fermarsi, Orietta Berti è tra gli ospiti di questa puntata. Presenta il nuovo singolo “Maledetto Settembre”, inciso con la cantautrice Nina Zilli e con il rapper Danti, anche loro in studio. Zilli, voce dalla spiccata impronta soul e rhythm and blues, è nota al pubblico per brani come “50mila” e “L’amore verrà”.

Manuela Moreno, dal TG2 alla pista di Ballando con le stelle

Ospite anche Manuela Moreno, giornalista e conduttrice televisiva, volto storico del TG2. In questa stagione si mette alla prova lontano dall’informazione e gareggia a “Ballando con le Stelle” in coppia con il maestro Carlo Aloia. L’esperienza le ha permesso di mostrare al pubblico un lato di sé meno conosciuto, con performance che hanno raccolto consensi.

Il cast di Una finestra vista lago

A chiudere la puntata sono Paola Minaccioni e Antonio Folletto, protagonisti di “Una finestra vista lago”, la nuova serie in onda dal 24 novembre su Rai 1. La serie adatta i romanzi di Andrea Vitali, è ambientata negli anni ’30 e segue le vicende del maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò, un giovane al centro di storie di provincia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI