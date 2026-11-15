Oggi, domenica 15 novembre, va in onda un nuovo appuntamento con Domenica In: su Rai1 dalle 14, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier conduce insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, il primo sui temi di attualità, il secondo su moda e costume.

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Vanessa Scalera e Marco Bocci, dal cinema alla fiction

Tra gli ospiti in studio c’è Vanessa Scalera, protagonista del film di Edoardo De Angelis Il fuoco che ti porti dentro, un dramma familiare a sfondo natalizio che arriva nelle sale il 19 novembre, e che lei presenta in trasmissione. Segue Marco Bocci, protagonista di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la fiction che Rai1 trasmette in tre puntate a partire da lunedì 16 novembre.

Il talk su Ballando con le stelle

C’è spazio anche per il ballo, con un talk dedicato a Ballando con le stelle a cui partecipano Monica Guerritore, Andy Diaz, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi. Con loro siedono gli opinionisti Anna Pettinelli, Alba Parietti e Rossella Erra, mentre Enzo Miccio porta la sua classifica Top5. È prevista un’incursione di Vincenzo De Lucia.

Musica, ricordi familiari e attualità

Per la musica arrivano Rocco Hunt e Clementino, che presentano The album, il loro primo lavoro discografico insieme, dopo l’esperienza condivisa come giurati a The Voice Senior. Il maestro Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren e direttore d’orchestra, ripercorre invece episodi e ricordi della storia familiare legati alla madre e presenta A storia e Sufì, il brano che il tenore Pasquale Esposito ha scritto e interpreta in omaggio alla grande attrice.

Nella parte dedicata all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno raccontano la vicenda di Jessica Scarpa e la sua battaglia per la vita, insieme a Emanuele Scaranna, marito della donna, al professor Giovanni Butturini, che l’ha operata, e al giornalista Piero Sansonetti. La puntata si chiude con lo spazio del pranzo della domenica: Savino Zaba è a Perugia per Eurochocolate 2026, uno degli appuntamenti internazionali più attesi sul cioccolato, accompagnato dalla nuova band e dal suo frontman Timothy Cavicchini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI