Ancora scintille al Grande Fratello Vip. Nella puntata andata in onda ieri, venerdì 13 novembre, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli hanno litigato in diretta sul modo in cui l’opinionista difende i concorrenti più giovani della Casa, e il saluto finale tra le due è stato gelido.

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La lite nata da un errore in cucina

La diciottesima puntata del reality di Mediaset era partita con la nomination di Federica Morello, ma la tensione è salita per quello che è successo in cucina. Megan ha scongelato della carne e poi l’ha buttata via, facendo arrabbiare il resto della Casa, Andreas Müller su tutti.

La giornalista è intervenuta in difesa della ragazza e ha provato a ridimensionare l’accaduto:

Io a 20 anni non sapevo neanche fare due uova

Per la conduttrice era l’ennesima dimostrazione di un atteggiamento troppo indulgente verso il gruppo dei ventenni, e la replica è arrivata subito:

Certo che tu difendi troppo i giovani, solo i giovani

Blasi ha poi rincarato la dose. A suo dire Megan ha comunque sbagliato nella gestione della carne, mentre Andreas si comporta come un novantenne sopravvissuto alla seconda guerra mondiale che pretende di insegnare il sacrificio ai più giovani. Lucarelli, dal canto suo, è partita da un dato semplice: la ragazza ha vent’anni, e a quell’età occuparsi di una cucina può non essere facile.

L’etichetta di parte e la freddezza finale

L’accusa di essere troppo indulgente verso i giovani non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli, che ha reagito stizzita:

Quindi adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte? Ma che vuoi litigare con me?

Poco dopo ha rilanciato:

Vogliamo spendere qualcosa per i più giovani?

Dopo alcuni minuti Blasi le ha chiesto se fosse ancora arrabbiata, e la risposta è stata netta:

Sì, sono ancora arrabbiata. Abbastanza

La puntata si è chiusa con un saluto freddo: l’opinionista è apparsa offesa e ai saluti della conduttrice non ha risposto.

Una tensione che non è nuova

Le due si erano già trovate su posizioni distanti. Nella puntata precedente c’erano state divergenze, quando Lucarelli aveva definito Guendalina Tavassi una bulla e la conduttrice era intervenuta per ridimensionare i toni.

Questa volta l’opinionista ha respinto l’idea di stare soltanto dalla parte dei più giovani e ha sottolineato che il pubblico riserva attenzioni e voti anche agli altri concorrenti. Blasi è rimasta sulle sue posizioni e ha citato le critiche rivolte ad Andreas Müller e a Marina La Rosa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI