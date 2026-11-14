La serata di venerdì 13 novembre 2026 va a The Voice Senior: la finale del talent di Rai1 ha totalizzato 3.326.000 spettatori con il 23.3% di share, mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip si è fermato a 1.661.000 spettatori e al 13.8%.

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La finale di The Voice Senior

Il programma condotto da Antonella Clerici chiude una stagione rimasta costantemente sopra i tre milioni di telespettatori, con una media di 3,2 milioni e il 23,4% di share. Nella puntata decisiva è stato incoronato Giovanni Scribano e sul palco sono saliti Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Rispetto all’appuntamento precedente, quello del 6 novembre, la crescita è netta: allora l’ascolto si era fermato a 3.024.000 spettatori e al 20,7%.

Il Grande Fratello Vip

Su Canale 5 la diciottesima puntata di questa edizione del reality ha chiuso con 1.661.000 spettatori e il 13.8%, quasi dieci punti sotto la rete ammiraglia della Rai. Nel corso della serata è stato eliminato Giancarlo Danto, mentre Giulia Provvedi è diventata la terza finalista, in vista della finalissima prevista per il 30 novembre. Tra i momenti più discussi c’è stato il confronto acceso tra Federica Morello e Alessandro Roncaccia. Rispetto alle puntate precedenti il calo è evidente: il 9 novembre gli spettatori erano 2.108.000 con il 18,6%, il 6 novembre 1.827.000 con il 15,6% e il 2 novembre 1.866.000 con il 16,3%.

Il resto della serata e l’access prime time

Sulle altre reti i numeri sono stati molto più contenuti. Su Italia1 Harry Potter e la camera dei segreti ha intrattenuto 1.058.000 spettatori con il 7.3%, mentre su Rete4 Quarto Grado ha raggiunto 921.000 spettatori e il 7%. Su La7 Propaganda Live si è fermato a 834.000 spettatori (6.1%), sul Nove Fratelli di Crozza a 1.045.000 (5.8%), su Rai2 la replica de L’Ispettore Coliandro 8 a 681.000 (4%) e su Rai3 Mi Manda Raitre a 591.000 (4%). Su Tv8 Avvocato Ligas ha raccolto 415.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 390.000 (2.9%) nel secondo.

Prima del prime time, nella sfida dell’access Affari Tuoi ha toccato 4.683.000 spettatori con il 24.3%, davanti a Cinque Minuti con 3.944.000 (21.6%). Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna si è fermato a 3.367.000 spettatori (17.7%) e La Ruota della Fortuna a 3.855.000 (20%). Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.771.000 spettatori (9.2%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.412.000 spettatori (7.3%) e Il Cavallo e la Torre è stato scelto da 1.269.000 (6.8%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI