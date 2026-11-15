Barbara d’Urso non chiude lo scontro con Guillermo Mariotto e lascia aperta ogni ipotesi sul suo futuro a Ballando con le stelle. Dopo la puntata trasmessa sabato 14 novembre su Raiuno, la conduttrice ha affidato a un video pubblicato su YouTube la sua versione dei fatti, dicendosi aggredita e poco protetta.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Lo scontro in studio

Il battibecco è esploso al termine dell’esibizione di Ornella Muti. Il giurato è intervenuto in difesa dell’attrice, sostenendo che la collega fosse «sempre finta», poi ha spruzzato il proprio profumo verso di lei accompagnando il gesto con le parole «che puzza». D’Urso ha chiesto subito l’intervento di Milly Carlucci, mentre altri giurati entravano nella discussione: Alberto Matano ha invitato a rispettare il codice che la giuria si è data, Carolyn Smith ha riservato una frecciata allo stesso Mariotto. Tra i due, del resto, le tensioni andavano avanti da settimane.

Alle 4.30 del mattino, di ritorno dalla cena con concorrenti e ballerini, Barbara d’Urso ha raccontato la propria reazione senza mai fare il nome del giurato:

«Sono molto delusa e ferita, ho subito una vera e propria aggressione. Le aggressioni sono anche e soprattutto verbali. Si è trattato di una cosa premeditata».

Il gesto, ha spiegato, andava avanti da quando la puntata era cominciata e lei non aveva replicato per non alimentare polemiche. Ora però non ha dubbi sull’intenzione: per lei serviva a umiliare una persona, e lo definisce imperdonabile e molto triste.

Le accuse a Milly Carlucci

Nello sfogo la conduttrice del programma non viene risparmiata. D’Urso ricorda di essere entrata in una famiglia che, nelle settimane precedenti, diceva di difendere i propri componenti, e di non aver ricevuto la stessa tutela: il riferimento è al messaggio con cui Milly Carlucci aveva espresso solidarietà ad Alberto Ravagnani, il concorrente coinvolto in un caso legato a un’intervista.

«Io stasera non mi sono sentita protetta, la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto».

Racconta di aver pensato di alzarsi e andare via, ma di non averlo fatto: è rimasta in studio fino all’1.45 per svolgere il compito per cui era stata chiamata.

Il dubbio sul futuro

Il chiarimento non è arrivato e la conduttrice non nasconde che le conseguenze potrebbero essere pesanti. Nelle ore successive alla puntata avrebbe anche preteso le scuse e messo Milly Carlucci davanti a una scelta:

«Voglio le scuse. Milly scegli, me o lui».

Sul proprio futuro non si sbilancia e chiude il video con una frase che lascia intendere molto:

«Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI