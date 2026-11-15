Sabato 14 novembre, nella sfida degli ascolti tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, il programma di Canale 5 ha vinto per numero di spettatori e quello di Rai Uno per quota di share.

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Il testa a testa del 14 novembre

Su Rai Uno la puntata di Ballando con le Stelle, con le esibizioni dei ballerini vip, lo scontro tra Barbara d’Urso e Ornella Muti e l’eliminazione di Jimmy Ghione, ha radunato 2.817.000 telespettatori e ha fatto segnare il 27,6% di share. Il dato è in linea con quello della settimana precedente e di ottimo livello per lo show di Milly Carlucci, che continua a funzionare sia nel cast sia nella giuria.

Su Canale 5 Tu Si Que Vales ha invece intrattenuto 3.579.000 persone, con il 24,6% di share, grazie alle esibizioni di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis nel Lip Sync Battle e a quelle dei concorrenti. I numeri sono ampiamente sopra la media della rete nella stessa fascia oraria.

Una stagione in salute per entrambi i programmi

Ballando con le Stelle era partito il 3 ottobre con il 25,6% di share, più di due punti sopra l’esordio del 2025, e non ha mai subito crolli: il 7 novembre è arrivato a 2.874.000 spettatori con il 26,93%. La media delle puntate fin qui trasmesse si aggira sui 2,5 milioni di spettatori e sul 24,9% di share.

Buone notizie anche per la nuova edizione di Tu Si Que Vales, che il 3 ottobre ha debuttato con 3.403.000 spettatori e il 25,5% di share. La trasmissione di Maria De Filippi viaggia per ora su una media di 3,4 milioni di persone e sul 24,1% di share, un valore che nessun’altra prima serata dell’ammiraglia Mediaset raggiunge in questa stagione.

Vent’anni di pubblico davanti alla tv

Le settime puntate delle due trasmissioni mostrano quanto è cambiata la platea televisiva. Il 19 febbraio 2005, in semifinale, la prima edizione di Ballando con le Stelle toccava 7.018.000 spettatori con il 31,08% di share. Da lì i valori assoluti sono scesi sotto i cinque milioni, poi sotto i quattro, fino ai 2.867.000 spettatori e al 23,72% di share della puntata dell’8 novembre 2025. La quota di share resta però vicina a quella degli esordi, perché il programma ha mantenuto la sua popolarità: a ridursi è il numero di chi guarda la tv tradizionale.

Tu Si Que Vales ha seguito un percorso simile. La prima edizione, il 15 novembre 2014, aveva davanti 5.510.000 spettatori con il 25,37% di share, mentre la dodicesima, l’8 novembre 2025, si è fermata a 3.948.000 spettatori ma con il 26,96% di share. In dodici anni il pubblico è calato di circa due milioni, e il format ha comunque tenuto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI