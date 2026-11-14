Tornano i colpi di scena al Fürstenhof. Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dal 16 al 20 novembre su Rete 4, dal lunedì al venerdì alle 9.45, Sophia Wagner riappare, mentre Massimo, che in realtà si chiama Adam, continua a fingersi nipote di Werner.

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Il ritorno di Sophia Wagner

Sophia, storica nemica dei Saalfeld, si presenta a Christoph e gli racconta di aver lasciato il programma di protezione. I due passano insieme la notte. Al risveglio Christoph le chiede un prestito per assicurare il futuro dell’hotel, ma lei risponde di non avere disponibilità: ha appena comprato le quote di Markus, quindi adesso il 15 per cento del Fürstenhof è suo.

La nomina di Massimo e il malore di Werner

Prima che il clima degeneri, martedì 17 Werner comunica a Massimo di averlo scelto come successore e gli chiede di seguire un percorso formativo in tutti i reparti dell’hotel. Mentre lo presenta ad alcuni membri dello staff, l’incontro viene interrotto dall’arrivo di Sophia. Il malore arriva mercoledì 18: Werner va su tutte le furie per la notizia delle quote e accusa un mancamento. Mentre è sottoposto ad accertamenti medici, tocca proprio a “Massimo” sostituirlo, e l’hotel finisce nelle mani di chi vuole impadronirsene.

I sospetti intorno a Massimo

Katja è sempre più in apprensione per il legame tra Werner e Massimo e si confida con Christoph: entrambi temono che l’atteggiamento inusuale di Werner nasconda un problema serio. Christoph coinvolge Erik nelle indagini su Massimo, che in un confronto rischia di commettere un passo falso. Accortosi di essere pedinato, Massimo prepara una trappola per l’investigatore assoldato da Christoph. Sophia, intanto, continua a tenere le distanze. Venerdì 20, dopo un nuovo litigio, Christoph le propone una prova di fiducia particolarmente impegnativa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI