Giovanni Scribano, musicista sessantenne di Treviso, ha vinto la settima stagione di The Voice Senior. La finale, trasmessa su Rai 1 venerdì 13 novembre, ha visto trionfare il concorrente del Team Arisa in una serata decisa dal televoto del pubblico da casa.

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Il televoto premia il Team Arisa

In finale sono arrivati in quattro e l’ha spuntata l’unico uomo del gruppo. Con Scribano erano in gara Anna Cuomo e Sabrina Brodosi, entrambe nella squadra di Fiorella Mannoia, e Cristina Orsi, portata in finale da Nek. Il nome del vincitore l’ha stabilito il televoto del pubblico da casa, che ha preferito il cantante e musicista trevigiano alle tre avversarie.

“Non ci posso credere, non so se sto sognando, sono il vincitore di The Voice Senior ed è bellissimo, devo metabolizzare ancora, ho il cuore che mi scoppia”

Sono parole dello stesso Scribano, pronunciate subito dopo il verdetto. La vittoria porta con sé un premio concreto: la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta Warner Music Italia.

Dodici partenti e la prima gioia di Arisa da coach

La diretta si è aperta con dodici concorrenti, tre per ciascuna squadra, poi ridotti ai quattro super finalisti che si sono giocati il titolo. Sul palco si sono alternati i coach di questa edizione: Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Per Arisa è la prima vittoria nel programma da quando siede tra i coach, e la deve proprio al sessantenne veneto.

Ospite della serata è stata Loredana Bertè, in passato coach del programma. Quest’anno al suo posto è arrivata Mannoia, perché Bertè non era disponibile per impegni di lavoro e contrattuali, mentre resta al timone della versione dedicata ai bambini.

Quanto agli ascolti, la semifinale del 6 novembre aveva raccolto 3.024.000 spettatori con il 20,7% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI