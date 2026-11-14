Le nozze di Suzan Manyasli e Akif Atakul sono ormai vicine: nelle prossime puntate di Tutto per la mia Famiglia i due diventano marito e moglie, anche se Nebahat cerca di far saltare la cerimonia con l’aiuto di Pelin.

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Il sabotaggio di Nebahat

Pelin è una delle organizzatrici del ricevimento e Nebahat ne approfitta per mettere in scena il suo colpo: davanti a tutti gli invitati fa proiettare vecchie foto e filmati che la ritraggono insieme all’imprenditore. Suzan resta sconvolta e il matrimonio, almeno per un momento, sembra compromesso. A capire come stanno davvero le cose è Harika: la ragazza scopre il piano architettato alle spalle della madre e decide di smascherarlo. Passata la rabbia dei primi momenti, Suzan viene a sapere la verità proprio dalla figlia e si presenta comunque davanti all’altare con Akif, mentre Nebahat deve assistere alla funzione in videochiamata, senza poter intervenire.

La cena con Doruk e l’annuncio del matrimonio

Prima del gran giorno, nella puntata di lunedì 16 novembre, la coppia organizza un incontro per comunicare ai figli che le nozze si celebreranno la settimana seguente. Doruk crede che si tratti di una cena tra padre e figlio, ma al tavolo trova anche Harika e Suzan. L’atmosfera diventa subito pesante: Akif vuole convincere il ragazzo di non odiare la ex moglie e si lancia in una sequela di complimenti nei suoi confronti, che finiscono per offendere Suzan. Poi è lei a raccontare a Doruk della nuova casa acquistata con Akif, dove ci sarà una stanza riservata soltanto a lui, ma il ragazzo risponde freddamente di avere già una casa. Quando Harika prende le difese della madre, Doruk ne approfitta per andarsene in anticipo.

Dove e quando seguire le puntate

La settimana prossima Tutto per la mia Famiglia va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.05, con l’appuntamento del giovedì in prima serata. Si può seguire anche in streaming in diretta e le puntate sono disponibili on demand.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI