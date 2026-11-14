Patrick McKay, che guida Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere insieme a J.D. Payne, ha raccontato in un’intervista che nella terza stagione della serie Sauron forgia l’Unico Anello.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Sauron forgia l’Unico Anello

Nella mitologia di J.R.R. Tolkien, il centro della nuova stagione è uno snodo che segna un prima e un dopo. Il co-showrunner spiega di aver individuato, insieme a Payne, una serie di punti fissi della storia di quell’epoca che si richiamano l’uno con l’altro e tengono alta la tensione di puntata in puntata, come ci si aspetta da una serie a lunga serialità. Fra questi momenti c’è la creazione dell’Anello, che lo stesso McKay definisce un grande momento di questa stagione. Nelle prime due stagioni, ammette, la serie ha provato a seguire troppe trame insieme; ora la linea è opposta.

Nel racconto di Tolkien, Sauron forgia l’Anello nei fuochi del Monte Fato e ne ricava un oggetto capace di dominare gli altri Anelli del Potere e di estendere la sua influenza su tutta la Terra di Mezzo. Da lì parte una catena di eventi che porterà alla Guerra dell’Ultima Alleanza e, migliaia di anni più tardi, al viaggio di Frodo Baggins per distruggerlo. Per questo la stagione si dà un obiettivo dichiarato: ogni vicenda deve legarsi a quel momento.

“Questa è la stagione in cui Sauron forgia l’Unico Anello. Tutto deve legarsi a questo. E se qualcosa non lo fa, anche se ci piace, forse non è il momento per quella storia. Per noi è tutto coerente, non ci perdiamo mai: cerchiamo costantemente di fare meno, non di più.”

Un cattivo allo scoperto

Il Sauron interpretato da Charlie Vickers ha smesso di nascondersi dietro un travestimento e non resta più nell’ombra. Per Payne la stagione mette in scena un cattivo a tutto tondo, diverso da quello visto finora, mentre McKay sottolinea che il suo emergere cambia il tono dello show e lo rende più cupo e pericoloso.

Lo racconta lo stesso Vickers: la sequenza della forgiatura ha richiesto due settimane di lavorazione, perché è lunga e complessa. McKay la considera la scena più ambiziosa e tecnicamente difficile dell’intera serie e la colloca nel vulcano, cioè in Mordor.

Tre anni di lavoro su un solo momento

Qualche frammento della scena è già comparso nei trailer. Il gruppo di lavoro inseguiva quel momento da tre anni, e i dettagli che contano sono molti: dai cambi di costume di Sauron ai danni fisici che subisce mentre crea l’Anello. Fin dall’inizio, spiega McKay, è stato chiaro che il design dell’Anello non poteva essere stravolto.

Le nuove immagini mostrano un Sauron incoronato e regale, che governa da Barad-dûr. La terza stagione è disponibile su Prime Video dall’11 novembre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI