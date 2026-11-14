Sal Da Vinci festeggia cinquant’anni di carriera con “Meravigliosamente”, show in due puntate che Rai 1 trasmette nei due venerdì del 20 e del 27 novembre, con Rocco Papaleo, Diletta Leotta e Tony Pitony al suo fianco.

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Due serate tra musica e ricordi

L’evento ripercorre come un viaggio la storia artistica del cantautore napoletano, da Napoli fino a New York, e mescola esibizioni dal vivo, memoria e momenti di spettacolo. Nelle due puntate ci saranno i suoi brani più conosciuti accanto alle nuove suggestioni musicali, oltre a duetti inediti, gag e racconti personali con gli amici e i colleghi che hanno voluto festeggiarlo. Il cast degli ospiti, però, non è ancora completo: altre novità sono attese nei prossimi giorni.

Papaleo, Leotta e Pitony sul palco

Ad affiancare Sal Da Vinci ci sarà innanzitutto Rocco Papaleo, che porta nello show la sua cifra fatta di ironia e poesia e quel teatro canzone che ne ha sempre segnato la carriera: un incontro che si accorda bene con la vena teatrale e musicale dell’artista partenopeo. Poi c’è Diletta Leotta, chiamata a dare freschezza e ritmo alla conduzione e ai momenti di dialogo. Il terzetto si chiude con Tony Pitony, pronto a portare sul palco originalità e un pizzico di imprevedibilità.

Tra i nomi di cui si parla con più insistenza c’è anche quello di Tiziano Ferro. La sua eventuale presenza avrebbe una ragione: i due hanno lavorato insieme di recente e il duetto sulle note de “Il regalo più grande” è finito nell’ultimo album del cantautore. Per ora, però, resta un’indiscrezione.

Il libro e il disco di Natale

Novembre porta anche altro oltre alla televisione. Martedì 24 novembre arriva in libreria “Per sempre Sal. Autobiografia di uno che ci ha creduto sempre”, la prima autobiografia dell’artista, edita da Mondadori e scritta a quattro mani con la giornalista Carola Carulli. È una narrazione personale e diretta che attraversa mezzo secolo di palcoscenico, dagli esordi a sette anni accanto al padre Mario Da Vinci fino ai trionfi più recenti.

Il 27 novembre, giorno della seconda puntata, esce anche “Sal Da Claus – The Christmas Album“, il primo lavoro interamente dedicato alle feste, distribuito da Atlantic/Warner Music Italy e già in preordine dal 9 novembre. Lo anticipa una nuova versione del brano gospel “Oh Happy Day“, disponibile dal 13 novembre in esclusiva su Amazon Music. In questo disco Sal Da Vinci veste i panni di un Babbo Natale musicale, pensato per far compagnia al pubblico lungo tutto il periodo natalizio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI