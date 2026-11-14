Domenica 15 novembre, alle 21.20 su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di Racconto di una notte. Protagonista della puntata è Ferman, diviso tra la voglia di rivelare la verità sulle proprie origini e la paura di ciò che quella verità può spezzare.

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La corsa in ospedale per la piccola Afet Gul

Asaf incontra Efsane di nascosto e le offre una cifra importante pur di convincerla ad allontanarsi da Ferman. La ragazza rifiuta, ma la questione non si chiude: ancora scossa, viene travolta da un’auto mentre attraversa la strada e in ospedale i medici devono far nascere la bambina d’urgenza. Le condizioni della piccola Afet Gul sono critiche, tanto che serve il trasferimento in terapia intensiva.

La notizia arriva a Ferman proprio da Asaf, con una telefonata in cui lo avvisa anche dei rischi che madre e figlia stanno correndo. Il giovane, che non ha ancora smaltito la scoperta di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, corre in ospedale insieme a Efsane, sperando in una ripresa rapida della bambina.

Il silenzio di Ferman dopo l’assegno di Asaf

Tornato alla villa, Ferman affronta Afet e le mette davanti la sua richiesta: lei lo supplica di mantenere il silenzio, lui invece vuole che la verità venga finalmente a galla. Poi Asaf lo spiazza, comunicandogli di approvare il matrimonio con Efsane e consegnandogli un cospicuo assegno, perché possa provvedere alla sua famiglia. Il ragazzo, a un passo dall’ammettere chi è davvero, sceglie di tacere.

La freccia, la tomba di Selim e il sequestro di Canfeza

Nella stessa giornata Afet viene ferita a un braccio da una freccia, scoccata per gioco dalla figlia di Ozan. Mahir intanto continua con le indagini: convinto di essere ormai vicino alla verità, riceve da Salih l’esito della riesumazione della tomba di Selim.

Per il compleanno di Canfeza, Mahir organizza una sorpresa romantica. La serata però si guasta: mentre è al telefono con lui, la ragazza finisce nel mirino di uno sconosciuto e viene rapita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI