Il consulto con lo psichiatra Antunez finisce come Lorenzo sperava: Angela è sana di mente e nulla, almeno sulla carta, può più fermare le nozze. Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 14 al 20 novembre, ogni giorno alle 19.40, il capitano torna a dettare i tempi del matrimonio.

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Lorenzo pretende la data

I dubbi si sciolgono nella puntata di sabato 14 novembre. Il consulto, convocato con modalità che già lasciavano intuire l’esito, si conclude con la conferma che la ragazza non ha alcun problema mentale. Per Lorenzo è il via libera, e la tappa successiva non può che essere la cerimonia. Il capitano pretende che Angela e sua madre Leocadia fissino una data ufficiale. Per volere dello stesso Lorenzo, Teresa avvisa la ragazza che dovrà incontrare il sarto per l’abito da sposa, e la sua risposta è un rifiuto netto.

Curro chiede aiuto a Don Alonso

Curro, però, non crede che il verdetto abbia segnato un vero progresso. Angela, turbata dalla svolta e terrorizzata dalla prospettiva, finisce per prendersela con lui, che secondo lei non si oppone abbastanza alle nozze. Il ragazzo allora si presenta da Don Alonso e gli chiede di fare qualcosa per bloccare tutto, intimandogli anche di restituirgli subito il rango: da valletto può poco contro Lorenzo, ma come barone di Linaja la sua forza sarebbe ben altra. Nella puntata di venerdì 20 Alonso confida a Leocadia di voler sottrarre Curro alla servitù, e lei gli assicura che ne parlerà con Lisandro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI