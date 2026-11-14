Al Grande Fratello Vip 2026 la puntata di venerdì 13 novembre ha riservato a Federica Morello il momento più intenso della sua avventura nella casa: dopo due mesi lontana da casa, la concorrente ha riabbracciato la mamma, Daniela.

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L’ingresso a sorpresa e l’abbraccio con la figlia

Dopo una settimana complicata, Federica si è trovata davanti la madre, entrata nella casa senza che lei lo sapesse. L’incontro è stato un lungo abbraccio, tra sorrisi e lacrime, e la sua prima reazione è stata di pura incredulità.

Averla qua, non sto ancora realizzando

Dallo studio Ilary Blasi le ha poi invitate a spostarsi nel localino, dove madre e figlia hanno guardato insieme un filmato dedicato alla storia di Federica, con alcuni retroscena inediti della sua vita che finora non erano mai emersi.

Le parole di sostegno di mamma Daniela

Presa la parola, Daniela ha descritto la figlia come una persona semplice e trasparente, che resta se stessa in ogni circostanza, e l’ha incoraggiata a non cambiare mai.

Federica è una ragazza semplice, normale, trasparente. Lei ha molta tranquillità e serena. E’ una persona così, come la vedete. Continua ad essere così perchè sei tu, in tutto e per tutto. Poi siamo tutti fieri di te

Con gli occhi lucidi, Federica ha risposto proprio a Ilary Blasi, spiegando quanto quelle parole contassero per lei.

Ilary penso una cosa: mia madre mi sta riconoscendo in tutto quello che faccio e dico tutti i giorni e sono felice di questo

La conduttrice ha quindi chiesto a Daniela se fosse vero che non aveva mai detto alla figlia che è bella. La mamma, visibilmente commossa, ha confermato e ha spiegato perché la sua idea di bellezza sia un’altra.

la sua bellezza è interna, perchè quella esterna se avessimo continuato a dirglielo non avrebbe fatto uscire quella bellezza che ha dentro e con la quale adesso riesce ad affrontare la vita. La sua bellezza non è estetica, è la bellezza dentro e lei l’ha tirata fuori molto bene

Il legame tra Federica e mamma Daniela

Federica ha 31 anni ed è figlia di Mauro Morello e di Daniela Larese, ex modella e creatrice del gruppo “Sanremo Donna”, dedicato alle donne del territorio. Fin dall’inizio, quando ha deciso di partecipare al programma, i genitori l’hanno sostenuta.

Il rapporto con la madre è stato al centro di alcune confidenze della concorrente: ha raccontato di non aver mai ricevuto da lei un complimento sul proprio aspetto e di essere grata ai genitori per le regole che le hanno dato, anche se la Federica del 2016 avrebbe voluto più sostegno e più libertà.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI