Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 14 al 20 novembre, dal lunedì al sabato alle 13.50, la vigilia di Natale porta un cambiamento: Ridge e Taylor la trascorrono insieme come vera coppia, mentre Brooke, rimasta a casa Logan, convive con la loro separazione.

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Taylor riporta la serenità nella vita di Ridge

Dopo molto tempo, Ridge e Taylor passano la vigilia di Natale fianco a fianco per la prima volta. Lei si mostra premurosa e dolce, lo circonda di piccole attenzioni e di regali scelti con cura, come una penna che rimanda al loro primo Natale insieme. In quel clima lui ritrova una serenità che sembrava ormai perduta.

La sua posizione si consolida anche grazie a un confronto con Steffy, con cui Ridge ragiona sulla crisi che lo ha allontanato da Brooke. Il designer ammette le proprie responsabilità, ma dice apertamente che il rapporto con Taylor gli restituisce pace e stabilità.

A casa Logan il dolore di Brooke

La frattura risale a quando Brooke ha accettato di diventare amministratrice delegata della Forrester Creations: Ridge l’ha vissuto come un tradimento e da lì è maturata la sua decisione di lasciarla. Da allora vive da Eric, mentre lei affronta la distanza con sofferenza e sente la sua mancanza.

Il suo intento, però, era un altro: con quella carica Brooke contava di convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Non immaginava che l’incarico avrebbe fatto naufragare la loro relazione e spinto lui tra le braccia di Taylor. Le pesa soprattutto non aver avuto l’occasione di spiegargli le ragioni di quella scelta.

Alla vigilia di Natale Brooke gli invia un messaggio, che resta senza risposta. Le sta vicino Hope, convinta che Ridge non abbia esitato a ferirla un’altra volta, rifugiandosi troppo in fretta da Taylor. Nonostante tutto, Brooke continua a considerarlo l’uomo della sua vita e intende tenersi stretto il loro rapporto; resta da capire se lui, ora che ha ritrovato un po’ di equilibrio accanto a Taylor, sia ancora disposto a perdonarla e a tornare al suo fianco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI