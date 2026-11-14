Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 novembre 2026 la quiete di Silvia e Michele si incrina: Alberto Palladini vuole comprare la casa in cui vivono e la coppia si ritrova davanti a un trasloco in tempi strettissimi.

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L’offerta che mette in crisi la famiglia

L’avvocato Palladini va da Renato con una proposta alla quale è difficile dire di no, pensata per rilevare l’abitazione dei due coniugi. La mossa manda in tilt Renato e aumenta il disagio di Silvia e Michele, spaventati all’idea di perdere quella che sentono come la loro casa. Alberto sembra deciso a non tornare sui suoi passi e il clima si fa sempre più teso, tanto che i due devono muoversi in fretta per trovare una nuova sistemazione.

Intanto sulla Terrazza si definiscono i progetti e si affrontano alcuni sconvolgimenti: partono i lavori che porteranno a dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, in diretta e anche on demand su RaiPlay.

La decisione di Renato

Mercoledì 18 novembre la vicenda arriva a un passaggio importante: Renato, dopo aver accettato la proposta di Alberto, deve fare i conti con i sensi di colpa, mentre per Silvia e Michele arriva un altro duro colpo. Trovare un nuovo tetto diventa così ancora più urgente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI