Il cast della quarta stagione di School Spirits, che Paramount+ ha definito e che è attualmente in produzione in Canada, vede il ritorno di Milo Manheim e Jennifer Tilly nei loro ruoli. Ci sono quattro nuovi ingressi, e Maria Dizzia passa al cast fisso.

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I ritorni di Milo Manheim e Jennifer Tilly

Manheim riprende il ruolo di Wally Clark, lo spirito del giocatore di football legato a Maddie. Nella prima foto di gruppo diffusa per la nuova stagione non c’era, e i fan avevano temuto un addio. Lui stesso aveva scherzato dicendo di essersi dimenticato di uscire dalla forma di fantasma prima dello scatto. La ragione era però pratica: l’attore stava girando in Spagna l’adattamento live-action di Tangled per Disney, e i tempi delle due produzioni si sono sovrapposti. Non è stato comunicato in quanti episodi comparirà.

Tilly era entrata nella serie nella terza stagione, nei panni della dottoressa Deborah Hunter-Price, la nuova sovrintendente scolastica. L’attrice, candidata all’Oscar per Pallottole su Broadway, è anche Tiffany Valentine nella saga di Child’s Play. Nell’ultima stagione il suo personaggio era posseduto da Alfred Van Heidt, l’entità malevola che per tutta la stagione ha seminato orrori soprannaturali. Ora Van Heidt è passato nel corpo della madre di Maddie, e il futuro di Deborah resta aperto.

La novità nel cast fisso è Maria Dizzia, che interpreta Sandra, la madre di Maddie. Il personaggio è presente fin dalla prima stagione e adesso è promosso a series regular. Il co-showrunner Nate Trinrud ha spiegato che la posta in gioco si è alzata:

“The stakes have definitely been raised. We saw that Van Heidt is not afraid to shoot a body that he’s in, so who knows what kind of danger Sandra or her body are in now?”

Il cast al completo

Tornano anche i volti storici della serie: Peyton List è Maddie e ne è anche produttrice esecutiva, Kristian Ventura è Simon Elroy, Spencer MacPherson è Xavier Baxter, Kiara Pichardo è Nicole Herrera, Sarah Yarkin è Rhonda, Nick Pugliese è Charley, Rainbow Wedell è Claire Zomer, Josh Zuckerman è il signor Martin, Ci Hang Ma è Quinn e Miles Elliot è Yuri. La serie, creata da Nate e Megan Trinrud, è ambientata nella cittadina di Split River, in Wisconsin. Per la quarta stagione non c’è ancora una data di debutto.

I nuovi personaggi di Split River

Il primo volto nuovo è Christian Weissmann, che sarà Emmett, un vlogger che si presenta come esperto di paranormale e inventore dilettante di tecnologia utile ai fantasmi. Affascinante e gentile, resta però un outsider i cui metodi non sempre tornano, e la fiducia nei suoi confronti è tutta da verificare. Alle spalle l’attore ha Saved by the Bell e Dear White People.

Clara Alexandrova interpreta Izzy, una ragazza ribelle di una scuola superiore vicina che lavora al bancone del negozio di dischi della zona. L’attrice è apparsa in A Million Little Things e Bet.

Katharine Isabelle vestirà i panni di Tonya Terravina, presenza misteriosa legata al passato di Split River. Saggia, piena di risorse e ferocemente indipendente, con il suo arrivo porta uno sguardo nuovo sul mondo soprannaturale della cittadina, con cui ha legami profondi che potrebbero essere d’aiuto ai protagonisti. Isabelle ha recitato in Backrooms, Tron: Ares, The Order e Hannibal.

Chiude il gruppo Briana Buckmaster nei panni di Alex Grey, una reporter determinata, convinta che a Split River succeda molto più di quanto chiunque dica. In carriera ha preso parte a Supernatural e The Irrational.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI