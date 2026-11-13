Netflix ha diffuso il trailer di The Baddest Speechwriter of All, il cortometraggio documentario diretto da Ben Proudfoot e Stephen Curry che riporta sullo schermo Clarence B. Jones, avvocato e consigliere di Martin Luther King Jr. Il film sarà sulla piattaforma l’8 dicembre.

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Il racconto di Clarence B. Jones

La storia dei diritti civili americani passa attraverso lo sguardo di Jones, 95 anni, che King volle accanto a sé fin dai primi anni della battaglia e che diventò presto il suo legale di fiducia, oltre che uno degli autori dei suoi discorsi. Jones è clarinettista con un passato alla Juilliard e avvocato specializzato in diritto d’autore musicale. Nel film ripercorre le scelte che lo portarono a rimettere in discussione una carriera già avviata per imboccare una strada capace di cambiare la storia del Paese, fino a scrivere i primi sette paragrafi di “I Have a Dream”, il discorso pronunciato davanti al Lincoln Memorial.

Il documentario dura 29 minuti e alterna materiale d’archivio a sequenze animate ad acquerello, dipinte a mano da Daniel Bruson: più di 3.000 dipinti in tutto.

Un percorso iniziato al Sundance

Il film è stato proiettato per la prima volta al Sundance Film Festival 2026, venerdì 23 gennaio, nella Library Center Theatre, e lì ha ottenuto il Gran Premio della Giuria per il cortometraggio. Sono seguiti il premio come miglior documentario ad AmDocs e al Newport Beach Film Festival, il Gran Premio della Giuria come miglior corto documentario al Dallas International Film Festival, il premio come miglior corto documentario e l’Audience Award all’Annapolis Film Festival, oltre a un premio speciale della giuria per l’eccellenza illustrativa allo SCAD Savannah Film Festival.

Dopo quel debutto Netflix ha acquisito i diritti del film, che ora viene indicato tra i possibili candidati agli Oscar nella categoria dei cortometraggi documentari.

Curry e Proudfoot, una coppia da Oscar

Per Proudfoot gli Oscar non sono una novità: il regista canadese ha vinto la statuetta con The Queen of Basketball, il corto del 2021 di cui Curry era produttore esecutivo, e poi con The Last Repair Shop, girato nel 2023 insieme a Kris Bowers. Con Bowers aveva firmato anche A Concerto Is a Conversation, candidato agli Oscar nel 2020. Curry, quattro volte campione NBA e primatista assoluto di canestri da tre punti nella storia del campionato, debutta invece alla regia, dopo aver fondato con Erick Peyton la società multimediale Unanimous Media.

Il film è prodotto da Curry, Peyton e Proudfoot per Breakwater Studios, Unanimous Media e Madison Wells Productions, con Elizabeth Goodstein e Gigi Pritzker come produttrici esecutive per Madison Wells insieme a Peter Rotter e Jane Solomon. I produttori sottolineano che la vetrina globale di Netflix permetterà alla voce di Jones di raggiungere un pubblico in tutto il mondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI