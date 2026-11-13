Il Grande Fratello Vip 2027 comincia a prendere forma, anche se l’edizione attuale non è ancora arrivata alla fine. I casting per la decima stagione sarebbero già ripartiti e, tra le ipotesi che circolano, c’è una partenza a marzo con Pamela Prati tra i possibili protagonisti.

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Casting al via e l’ipotesi di una partenza a marzo

I provini individuali sarebbero già cominciati e alcuni aspiranti concorrenti avrebbero sostenuto i primi colloqui con la produzione. Secondo un’indiscrezione, l’équipe lavora per coprire una possibile finestra di palinsesto fissata a marzo 2027. La data però non è certa: l’eventuale debutto dipende dalla disponibilità di quello spazio, che potrebbe essere occupato da altre produzioni o da nuovi show. L’edizione in onda in queste settimane ha intanto la finale prevista per il 30 novembre.

Resta aperta anche la questione della sede. Oggi la Casa e gli studi si trovano agli Studi Lumina, ma il rinnovo del contratto di locazione con Mediaset starebbe incontrando qualche difficoltà. Se le trattative non arrivassero a un accordo, la produzione sarebbe costretta a traslocare e a tornare a Cinecittà, che rientra così tra le possibilità al vaglio. Dietro il progetto ci sarebbe poi l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi di rendere stabile l’appuntamento di marzo e di trasformare quello che finora è stato un esperimento in una consuetudine: due edizioni del programma nel giro di un anno.

Pamela Prati verso una terza esperienza nella Casa

Il nome della showgirl è circolato nella newsletter dell’11 novembre, che traccia un primo punto sui preparativi per il ritorno del reality. Pamela Prati ha già vissuto la Casa due volte. La prima nel 2016, nella stagione d’esordio della versione Vip condotta da Ilary Blasi: un percorso interrotto da una squalifica che ha comunque lasciato in eredità una delle battute più ricordate della storia del programma.

“Chiamatemi un taxi”

Sei anni dopo, nel 2022, è entrata nella stagione guidata da Alfonso Signorini, portando anche il racconto di vicende personali piuttosto delicate, tra cui il caso Mark Caltagirone. Per il momento né Mediaset né la produzione hanno dato conferme, quindi la sua eventuale partecipazione resta soltanto un’ipotesi.

Una linea editoriale diversa dalle passate edizioni

La produzione starebbe valutando un’impostazione differente da quella delle stagioni precedenti. L’idea sarebbe di ridimensionare le polemiche alimentate all’esterno del programma e di dare più spazio ai rapporti, ai confronti e alle dinamiche che si costruiscono giorno dopo giorno tra gli inquilini. Secondo le indiscrezioni, questa scelta porterebbe a escludere ex, parenti e personaggi social pronti a creare caos dentro e fuori la Casa. Nella newsletter l’impostazione è collegata anche al mondo degli sponsor, osservando che oggi il Grande Fratello Vip fatica a trattenerli, e si indica proprio in Pamela Prati la prima concorrente della nuova edizione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI