Il Book 2 di Avatar: Seven Havens debutterà in tutto il mondo su Paramount+ venerdì 21 maggio 2027, con tredici episodi che arriveranno sulla piattaforma in quattro settimane. L’annuncio è arrivato dai produttori della serie nel corso di un AMA su Reddit.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il debutto globale e il calendario di uscita

Le date sono già fissate: i primi tre episodi escono il 21 maggio, il blocco 4-6 il 28 maggio, gli episodi dal 7 al 9 il 4 giugno e gli ultimi quattro, dal 10 al 13, l’11 giugno. La stagione completa sarà quindi disponibile nell’arco di poco meno di un mese, con un ritmo settimanale che distribuisce tredici episodi in quattro appuntamenti.

I tredici episodi del Book 1, intitolato Survival, sono invece già tutti visibili: sono arrivati sulla piattaforma a ottobre 2026, quasi dodici anni dopo la conclusione di The Legend of Korra. I piani per il secondo capitolo li hanno rivelati Ethan Spaulding, produttore esecutivo, e Sehaj Sethi, co-produttrice esecutiva, rispondendo alle domande dei fan su Reddit.

La trama del Book 2 e il cast

La nuova stagione si intitola Discovery e riprende il filo lasciato in sospeso. Pavi prosegue il suo viaggio tra i chakra verso le Isole Fluttuanti e scopre qualcosa in più su quello che è accaduto a Korra, mentre Nisha entra in possesso di informazioni decisive sulla misteriosa energia spirituale che Pavi ha liberato da Ellora. Le due ragazze si ritrovano a New Ba Sing Se, insieme a tutte le questioni che non hanno ancora risolto.

La storia è ambientata oltre duecento anni dopo la vita di Korra, in un mondo devastato da un evento apocalittico chiamato Cataclisma, di cui la stessa Korra viene incolpata.

Nel cast di ritorno ci sono Akshay Khanna (Karthik), Major Curda (Jae), Sakina Jaffrey (Agam), Darren Barnet (Daemin) e Dee Bradley Baker, che presta la voce a Geet e Ruhi. Alla creazione e alla produzione esecutiva della serie lavorano Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, già co-creatori di Avatar: The Last Airbender. Spaulding è produttore esecutivo e Sethi co-produttrice esecutiva, mentre la produzione è affidata ad Avatar Studios e Nickelodeon Animation Studios.

I Book 3 e 4 fino alla conclusione

Il racconto prosegue oltre il secondo capitolo. Il Book 3, anch’esso composto da tredici episodi, arriverà su Paramount+ nel corso del 2027, mentre il Book 4 chiuderà la serie, con i dettagli sulla messa in onda da comunicare più avanti. Il rinnovo per altri due capitoli era stato annunciato in precedenza al New York Comic Con.

Durante l’AMA Sethi ha confermato che la struttura in quattro Book era quella prevista fin dall’inizio del progetto, delineando così il percorso completo della storia fino al suo finale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI