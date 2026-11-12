La Rai ha avviato un’istruttoria interna su BellaMa’, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, dopo le testimonianze e le registrazioni fuori onda emerse nelle ultime ore. Mercoledì 11 novembre il conduttore è andato in onda e ha scelto la diretta per replicare, rimettendosi a qualsiasi decisione dell’azienda sul futuro della trasmissione.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

L’istruttoria della Rai su BellaMa’

Tutto era cominciato con l’intervista di Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, incalzato da domande insistenti sulla sua sfera intima e sessuale. Il confronto aveva creato un tale imbarazzo che la Rai si era scusata, mentre Ravagnani raccontava di essersi sentito turbato ancora prima della diretta per un incontro avvenuto in camerino. Da quell’episodio era scattato un richiamo formale per la violazione del codice deontologico, valido anche per i collaboratori esterni come Diaco e legato pure a un’intervista mai autorizzata a Le Iene.

I riflettori sul clima dietro le quinte sono tornati ad accendersi per opera di Selvaggia Lucarelli, con l’inchiesta “Chi è il vero Diaco” pubblicata sulla newsletter “Vale Tutto”. Nei racconti di ex collaboratori e partecipanti al programma ci sono battute a sfondo sessuale, minacce di distruggere la carriera, insulti e umiliazioni scatenate da episodi di poco conto, richieste di scuse in ginocchio e telefoni che il conduttore diceva di controllare. Una concorrente ha riferito di essere stata invitata a scusarsi proprio in ginocchio. La registrazione su cui si concentreranno le verifiche è stata fatta da suo fratello, anche lui nel cast.

Davanti alle nuove rivelazioni, Viale Mazzini ha ufficializzato con una nota la linea del rigore.

«In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’, la Rai ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi. L’iniziativa è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del servizio pubblico».

Stando a fonti interne all’azienda, prima di una decisione definitiva serviranno tempo e ascolti incrociati: si partirà da un approfondimento preliminare, poi il passaggio formale agli organi di controllo interni. Nei corridoi di Viale Mazzini si ripete che chi sbaglia paga. Nei giorni scorsi, peraltro, una parte dei vertici avrebbe voluto una linea molto più dura contro il conduttore, per poi ripiegare su un semplice richiamo.

La replica in diretta di Diaco

Le indiscrezioni su una possibile sospensione immediata non hanno fermato Diaco, che è andato in onda come previsto. Visibilmente provato, ha usato toni solenni e istituzionali per rivendicare la propria storia professionale dentro il servizio pubblico, dichiarandosi pronto ad accettare qualsiasi provvedimento.

«Io sono un servitore della Rai, la mia prima matricola è del 1996. Tra errori e gioie ho sempre tentato di tenere fede alla mia coscienza e di rispettare quella che è l’azienda culturale più importante del paese. E da soldato mi comporterò di conseguenza: tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò senza polemiche, senza parlare e senza reagire, perché io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere a cui credo, che è Dio».

Durante la puntata, mentre intervistava i genitori di due bambini con impianto cocleare, il conduttore aveva lasciato intravedere tutto il peso del momento: «Oggi è la giornata per me più difficile sul piano personale e professionale», ha detto in studio. Ha spiegato di essere arrivato davanti alle telecamere con il cuore spezzato e un sentimento complicato da gestire, poi alleggerito ascoltando le storie dei suoi ospiti.

Il futuro del programma dipende dall’esito degli accertamenti. Parlando ai suoi ospiti, Diaco ha legato ogni progetto a una conferma per nulla scontata, quella di un rinnovo per una nuova edizione. Nei prossimi giorni l’istruttoria chiarirà i contorni della vicenda e le eventuali conseguenze per il conduttore e per il pomeriggio di Rai 2: al momento non si ipotizza un cambio di conduzione in corsa, ma un possibile ridisegno del palinsesto pomeridiano.

Le richieste di sospensione: dal M5s al Codacons

Anche politica e associazioni premono per un intervento. Il Movimento 5 stelle ha chiesto alla Rai di valutare la sospensione del conduttore.

«Chiediamo che l’indagine interna annunciata dalla Rai vada fino in fondo, ascoltando tutti coloro che riportano testimonianze del comportamento inaccettabile ed inappropriato di Diaco. La Rai valuti la sospensione del conduttore, almeno fino a quando non sarà fatta piena chiarezza».

Il Codacons si è unito alla richiesta con una nuova istanza formale perché l’azienda valuti una sospensione cautelare immediata, in attesa che i fatti siano verificati a fondo. In Commissione di Vigilanza Rai, insieme ai pentastellati, si sono schierati anche gli esponenti del Pd.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI