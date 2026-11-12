Manca meno di un mese al debutto di Missione: Salvare Il Natale, la commedia natalizia che Prime Video ha in programma per la stagione delle feste con Arnold Schwarzenegger nei panni di Babbo Natale. Il film, il cui titolo originale è The Man With The Bag, sarà disponibile sulla piattaforma da mercoledì 2 dicembre.

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Un Babbo Natale derubato cerca aiuto nella lista dei cattivi

Tutto comincia con un furto: un elfo ribelle, che ha il volto di Awkwafina, porta via il sacco magico di Babbo Natale. Per rimediare, il vecchio Santa Claus ripesca dalla sua lista dei bambini cattivi il nome di Vance, ormai adulto e diventato un ladro, e gli propone di aiutarlo a recuperare il bottino. L’impresa è tutt’altro che semplice: Vance raduna una banda di disadattati dalle abilità criminali, con l’appoggio di elfi e renne, per mettere a segno il colpo più grande della sua vita. Al suo fianco c’è anche Emma, che dal trailer risulta essere sua figlia. L’intreccio tiene insieme l’azione di un furto impossibile, le seconde possibilità, le amicizie improbabili e la magia tipica di questo periodo dell’anno.

Schwarzenegger torna al Natale dopo trent’anni

La regia è di Adam Shankman, già dietro la macchina da presa di Come d’incanto 2, mentre la sceneggiatura porta la firma di Allan Rice. Per Schwarzenegger è il primo film realizzato per Prime Video e un ritorno al genere natalizio a distanza di circa tre decenni. Accanto a lui, Alan Ritchson veste i panni di Vance: per l’attore è il secondo lavoro girato per la piattaforma, dopo Playdate del 2025.

Il cast è affollato e comprende Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, Ken Jeong, Awkwafina e Adrian Martinez. Alla produzione hanno lavorato Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo e lo stesso Alan Ritchson.

Il trailer e i dettagli dell’uscita

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale, una clip di oltre due minuti e mezzo che si apre con Vance seduto al tavolo di una tavola calda insieme alla figlia Emma, interrotto da una proposta di lavoro misteriosa. A farla è un uomo vestito di rosso che si presenta con il nome di Kris e racconta che il suo sacco è stato rubato.

Dietro il progetto c’è Amazon MGM Studios, la classificazione è PG e la durata si aggira intorno a un’ora e 50 minuti. La data di uscita, fissata per mercoledì 2 dicembre, era stata annunciata nel corso degli upfront di Prime Video a New York.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI