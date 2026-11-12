Questa sera, giovedì 12 novembre, Le Iene sono di nuovo in prima serata su Italia 1 con una nuova puntata. Si può seguire anche in chiaro e in streaming su Mediaset Infinity, senza bisogno di abbonamenti a piattaforme a pagamento.

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Chi conduce e chi arriva in studio

La conduzione è di Veronica Gentili, affiancata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Sul palco salgono tre ospiti, tra musica, cinema, arte e sport: la cantante Malika Ayane, l’attrice Claudia Pandolfi e il calciatore Edoardo Bove. A ciascuno è affidato un monologo legato a un tema di attualità.

Ayane ha pubblicato a settembre “Cicale”, il nuovo album di inediti arrivato dopo cinque anni, e dal 1° novembre è in tour nei teatri italiani. Bove, centrocampista del Watford, è conosciuto dal grande pubblico per il malore che lo colpì in campo durante Fiorentina-Inter nel dicembre 2024.

Attacchi hacker e il caso di Jessica Scarpa

Da un mese l’Europa è sotto attacco informatico e il ministro Guido Crosetto ha dovuto ammettere che una difesa totale contro questa nuova guerra ibrida è, di fatto, impossibile da assicurare. Matteo Viviani prova a spiegare cosa stia accadendo davvero e cosa aspettarsi nei prossimi mesi, e ne parla con il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri e con l’informatico forense Paolo Dal Checco. Nel corso del servizio raggiungerà anche alcune aziende italiane risultate più esposte agli attacchi, per suggerire loro contromisure immediate a tutela dei dati e dei sistemi.

Si passa poi al racconto di Gaetano Pecoraro su Jessica Scarpa, 36enne, madre di due gemelli, che convive con un tumore al pancreas con metastasi: dopo l’intervento chirurgico e diversi cicli di chemioterapia la malattia ha continuato ad avanzare. La sua speranza si chiama Daraxonrasib, un farmaco antitumorale che costa circa 39mila dollari al mese e per il quale la donna aveva avviato una raccolta fondi. L’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha autorizzato l’acquisto a carico della Regione. Resta da chiarire quale destino attenda gli altri 4.000 pazienti con tumore al pancreas che potrebbero trarne beneficio, mentre il confronto con l’AIFA sulle condizioni di accesso al farmaco non è ancora concluso.

Il caso di Nessy Guerra e gli ultimi sviluppi

Gli aggiornamenti sulla vicenda sono raccolti in un servizio di Roberta Rei. Si parla di Nessy Guerra, la donna italiana coinvolta in una intricata vicenda giudiziaria e diplomatica in Egitto: l’arresto dell’ex marito da parte delle autorità egiziane, avvenuto nei giorni scorsi, ha aperto una fase nuova. Subito dopo quel provvedimento, la madre dell’uomo ha chiesto di poter rientrare in Italia. In precedenza aveva promosso un’iniziativa pubblica per rintracciare Nessy e la figlia Aisha, ed era rimasta senza risorse economiche né abitative. A sostenerla è stata la stessa nuora, che tramite il proprio legale ha messo in piedi una rete di aiuti per permetterle di ricominciare. In aeroporto l’ha accolta, prima di accompagnarla fino a Genova, la conduttrice del servizio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI