Yellowjackets si avvia alla conclusione: la quarta stagione, l’ultima, uscirà in esclusiva su Paramount+ venerdì 20 novembre 2026. Il rinnovo firmato da Showtime chiude così il racconto delle sopravvissute all’incidente aereo, a quasi due mesi di distanza dall’annuncio degli autori.

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Quando esce e come si vede

Gli episodi della stagione conclusiva saranno rilasciati ogni venerdì e porteranno il pubblico al finale di serie, atteso per il 22 gennaio 2027. Negli Stati Uniti l’accesso è indicato attraverso il piano Premium di Paramount+; non è dato sapere se la stessa formula varrà anche in Italia. Il trailer ufficiale è comparso il 5 novembre 2026, pochi giorni prima della première, e mostra il salvataggio del gruppo insieme alle difficoltà del ritorno alla normalità. Nel frattempo le stagioni precedenti restano disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma. La serie è prodotta da Lionsgate Television per SHOWTIME e distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

Dieci episodi e i conti con il passato

Saranno dieci gli episodi, come nella prima e nella terza stagione, e la storia riprenderà da un passaggio decisivo per il destino delle protagoniste. Dopo oltre un anno nella natura selvaggia, il soccorso sembra ormai vicino: Natalie è riuscita a mettersi in contatto con qualcuno grazie a un telefono satellitare riparato dalle ragazze, ma la prospettiva di tornare alla civiltà porta con sé nuove paure. Prima dell’arrivo degli aiuti il gruppo deve fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni e proteggere i segreti più oscuri, in una convivenza ormai segnata da rivalità, violenze e lotte per il potere.

Nel presente, invece, le sopravvissute si trovano davanti a scelte e silenzi che si trascinano da quasi venticinque anni. A Wiskayok torna una vecchia fiamma con un piano tutto suo, destinato a rendere tutt’altro che sereno il ritorno a casa: essere scampate alla natura selvaggia non vuol dire aver lasciato alle spalle ciò che è accaduto. Sul fronte dell’ascolto, la terza stagione è stata finora la più vista e il suo finale risulta l’episodio più seguito della serie.

Il cast e l’arrivo di Hilary Swank

Ritorna il gruppo corale guidato dalle candidate agli Emmy Melanie Lynskey e Christina Ricci, che interpretano le versioni adulte di Shauna Sadecki e Misty Quigley. Con loro ci sono Tawny Cypress (Taissa adulta), Sophie Nélisse (Shauna adolescente), Jasmin Savoy Brown (Taissa adolescente), Sophie Thatcher (Natalie adolescente), Samantha Hanratty (Misty adolescente), Courtney Eaton (Lottie adolescente), Liv Hewson (Van adolescente), Warren Kole (Jeff), Kevin Alves (Travis adolescente), Sarah Desjardins (Callie), Nia Sondaya (Akilah adolescente) e Jenna Burgess (Melissa adolescente). In tutto la serie ha collezionato 10 nomination agli Emmy, comprese quelle consecutive come miglior serie drammatica e miglior attrice per la stessa Lynskey.

La novità di maggior peso è Hilary Swank, due volte vincitrice del premio Oscar per Boys Don’t Cry e Million Dollar Baby: interpreterà Melissa, una delle sopravvissute alla tragedia aerea, con un ruolo significativo negli sviluppi ambientati nel presente. Alla stagione partecipano anche diverse guest star, da June Squibb a Elijah Wood, da Molly Ringwald a Devon Sawa, fino a Sam Braun e Dulé Hill. Tra i nuovi personaggi figurano Vicki Palmer, affidata a Molly Ringwald, e il detective Rollins, interpretato da Dulé Hill.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI