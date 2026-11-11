Il 14 dicembre esce The Chosen: The Three Kings, lo speciale natalizio dedicato ai Re Magi che allarga l’universo di The Chosen e si colloca tra gli episodi della sesta stagione e il finale al cinema. Il trailer ufficiale lo anticipa, mentre nel cast compaiono Taye Diggs, Piter Marek e Rahul Rai.

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Cosa raccontano i tre re

Un bagliore di intensità mai vista si accende sopra Betlemme, la più piccola delle città, e arriva fino ai territori più remoti del mondo conosciuto. Per tre sovrani quel segno è la profezia che si avvera, l’annuncio di un nuovo re in arrivo. Il timore di un cambio di potere, o persino di perdere la vita, non li trattiene: partono per un viaggio irto di pericoli con l’intenzione di rendere omaggio al neonato. Una volta a destinazione, però, la scoperta che li attende ribalta ogni loro aspettativa e segna per sempre il loro destino e quello di tutti gli altri.

La storia dei Magi era nata in origine per la sesta stagione e solo in un secondo momento è diventata un capitolo a sé. Con The Three Kings si chiude la trilogia natalizia cominciata con Il Pastore e proseguita con I Messaggeri.

Il cast e la messa in onda

I tre sapienti hanno il volto di Taye Diggs nei panni di Baldassarre, di Piter Marek in quelli di Melchiorre e di Rahul Rai in quelli di Gaspare. Tornano anche Sara Anne Burciaga e Raj Bond, già giovani Maria e Giuseppe nell’universo della serie. Lo speciale dura 90 minuti e va in onda lunedì 14 dicembre alle 20, ora della costa orientale americana, su Fox, con l’approdo in streaming su Hulu il giorno successivo. È il primo capitolo della trilogia natalizia a passare da una rete generalista: The Shepherd, del 2017, era arrivato su Facebook (era anche l’episodio pilota), mentre The Messengers, del 2021, aveva scelto le sale.

Come si incastra tra sesta stagione e film

Alla produzione esecutiva ci sono lo stesso Jenkins, Ryan Swanson e Taylor Thompson. Nella saga lo speciale ha una posizione precisa: arriva dopo i sei episodi della sesta stagione e prima del doppio episodio conclusivo dedicato alla Crocifissione, che debutterà in sala nella primavera del 2027. Il creatore della serie ne ha parlato come di un tassello centrale:

“L’episodio natalizio che proporremo a dicembre è strettamente legato a ciò che vedrete nella sesta stagione. Alcune delle trame presenti nella sesta stagione si sviluppano proprio all’interno di questo episodio. Non si tratta, quindi, di un contenuto a sé stante o slegato dalla serie: è un tassello che si inserisce perfettamente nel flusso della sesta e della settima stagione. Inoltre, alcuni elementi della sesta stagione troveranno compimento in questo speciale natalizio, il quale, a sua volta, preparerà il terreno per il film sulla Crocifissione, in uscita all’inizio del 2027. È una cosa notevole”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI