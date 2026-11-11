Skye, la cagnolina pilota di Paw Patrol, avrà una serie tutta sua. Martedì 10 novembre Spin Master ha annunciato Skye’s Pup Squad, spinoff animato in 2D che debutterà su Nickelodeon a marzo 2027. In ogni missione Skye avrà al suo fianco Everest e Liberty.

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Una squadra al femminile lungo i sentieri di Rescue Ridge

Sul piccolo schermo arriva un gruppo di soccorso composto solo da cagnoline: oltre a Skye, che nella serie originale è la cockapoo del gruppo, ci sono Everest e Liberty. Le tre si muovono lungo i sentieri di Rescue Ridge, un territorio dove gli animali finiscono spesso nei guai e serve qualcuno pronto a intervenire. Le descrizioni della serie parlano di una capretta che si arrampica troppo in alto e di una gatta portata via in una canoa che finisce tra le rapide: in quei casi la Pup Squad si attrezza, fa squadra e riporta a casa l’amica in difficoltà. Il racconto resta leggero, con coccole, tenerezza e curiosità vere sugli animali, più qualche canzone intorno al fuoco. Il viaggio delle tre protagoniste ha il ritmo di un road trip tutto al femminile, pensato per chi ama le avventure all’aperto e prendersi cura degli animali.

Cosa dicono Spin Master e Nickelodeon

Per Vishnu Athreya, presidente di Spin Master Entertainment, il successo di Paw Patrol si spiega anche con l’affetto che i bambini provano per Skye.

“L’amore per Paw Patrol è incredibile, e gran parte di questo dipende dal fatto che i bambini adorano Skye. È un’eroina fin dal primo giorno ed era ora che avesse il suo momento”.

Nelle sue parole la serie serve a sviluppare lo spirito coraggioso ed empatico del personaggio attraverso avventure nuove e divertenti, con la speranza che il pubblico segua volentieri le missioni di soccorso. Alec Botnick, presidente di Nickelodeon Animation Studios, insiste invece sulla fedeltà alla formula: il franchise continua a parlare a spettatori di tutto il mondo e, dopo il buon riscontro di Rubble & Crew, le famiglie hanno dimostrato di voler passare più tempo con i personaggi che amano. Amicizia, lavoro di squadra e nuove avventure diventano così il modo per allargare l’universo della serie senza tradirne il cuore. La showrunner Leah Gotcsik aggiunge che Skye è un’amica su cui contare, un’eroina empatica e una cagnolina che non si arrende, e che la serie è pensata per chi ama le escursioni, vuole imparare a conoscere gli animali e non vede l’ora di vivere un’avventura con le proprie eroine del cuore.

Un franchise da oltre 600 episodi

Dietro questo spinoff c’è una macchina enorme. La serie originale, ideata da Keith Chapman e arrivata sugli schermi nel 2013, ha superato i 600 episodi da 11 minuti ciascuno. Secondo i dati diffusi da Spin Master, è disponibile in oltre 180 territori e in 33 lingue, viene trasmessa da più di 200 emittenti e piattaforme di streaming e ha superato i 10 milioni di iscritti su YouTube. La distribuzione di Skye’s Pup Squad è affidata a Paramount Global Content Distribution.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI