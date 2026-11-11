Le riprese della quinta stagione di Reacher hanno superato la metà del percorso. A confermarlo è Alan Ritchson, che rispondendo a un fan su Threads ha raccontato come procede la lavorazione, mentre la serie continua a girare a Toronto.

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A che punto siamo con le riprese

L’attore, anche produttore esecutivo della serie, ha scritto il suo aggiornamento il 16 ottobre, replicando a chi gli chiedeva quanto tempo mancasse prima di vedere la nuova stagione. La risposta è arrivata con l’ironia che conosciamo:

Over half way done filming… Means a baker’s dozen of dead goons… Winter is upon us… times four, carry the three… I don’t know like… ten years or less.

Tradotto: più di metà del lavoro è alle spalle, e i conti che restano da fare sono quelli con i cattivi di turno. Le riprese sono cominciate il 21 luglio. La produzione non ha ancora sciolto le riserve sulla data di debutto, che Prime Video non ha annunciato. Sappiamo però che il futuro della serie è già scritto: una sesta stagione è stata confermata, e il calendario si prevede piuttosto fitto tra la serie principale e il primo spin-off. Le quattro stagioni già trasmesse restano intanto disponibili sulla piattaforma.

Il romanzo da cui parte la nuova stagione

La quinta stagione porta sullo schermo Make Me, il ventesimo romanzo della serie firmata da Lee Child, uscito nel 2015. Si parte da un gesto tipico del personaggio: Reacher scende dal treno nella minuscola località di Mother’s Rest solo per capire da dove venga quel nome così curioso. Lì incontra Michelle Chang, investigatrice privata il cui collega è sparito mentre indagava proprio su quel posto. Quella che all’inizio sembra l’ennesima persona scomparsa si trasforma in qualcosa di molto più grande, una cospirazione criminale pericolosa che i due finiscono per affrontare insieme.

Chi vedremo sullo schermo

Ritchson torna naturalmente nei panni di Jack Reacher, affiancato da Amanda Ip, già vista in Transplant, che interpreta Michelle Chang, ex militare diventata detective privata. Nel cast ci sono anche Jay Baruchel, noto per This Is the End, nel ruolo di Buck Bauer, capo della polizia di Mother’s Rest, Ciara Bravo (Cherry) come Eunice e Kevin Durand, che ha alle spalle anche Locke & Key e The Strain, nei panni di Nokes. Per Baruchel è un ritorno sui binari della serie dopo l’uscita dalla quarta stagione, quando era stato scritturato come Jacob Merrick, un poliziotto di provincia, e aveva poi lasciato il progetto per motivi personali, venendo sostituito da Christopher Marquette. Dei cinque personaggi appena citati, Michelle Chang è l’unico che compare anche nel romanzo: di Eunice e Nokes non sappiamo ancora nulla.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI